В Бурятии установлены новые меры соцподдержки для добровольцев

Для жителей Бурятии - добровольцев, подписавших контракт с минобороны и отправившихся в зоны специальной военной операции в составе 36-й армии, 11-й ДШБ и в составе именного батальона «Байкал», предусмотрены следующие меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства республики.Кроме уже объявленной выплаты 200 тыс руб подписавшим контракт от республики установлено право на зачисление детей таких добровольцев в республиканские государственные школы и детские сады во внеочередном порядке. Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту:- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца после увольнения в запас.- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы.- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.Записаться в добровольцы можно в военкомате или обратившись к главе поселения.Фото: «Номер один»