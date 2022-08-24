Общество 24.08.2022 в 13:26
В Бурятии установлены новые меры соцподдержки для добровольцев
Отправившимся в зоны проведения СВО сохранят рабочее место и средний заработок
Текст: Номер один
Для жителей Бурятии - добровольцев, подписавших контракт с минобороны и отправившихся в зоны специальной военной операции в составе 36-й армии, 11-й ДШБ и в составе именного батальона «Байкал», предусмотрены следующие меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства республики.
Кроме уже объявленной выплаты 200 тыс руб подписавшим контракт от республики установлено право на зачисление детей таких добровольцев в республиканские государственные школы и детские сады во внеочередном порядке. Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту:
- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца после увольнения в запас.
- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы.
- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.
Записаться в добровольцы можно в военкомате или обратившись к главе поселения.
Фото: «Номер один»
Кроме уже объявленной выплаты 200 тыс руб подписавшим контракт от республики установлено право на зачисление детей таких добровольцев в республиканские государственные школы и детские сады во внеочередном порядке. Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту:
- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца после увольнения в запас.
- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы.
- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.
Записаться в добровольцы можно в военкомате или обратившись к главе поселения.
Фото: «Номер один»