Общество 24.08.2022 в 13:26

В Бурятии установлены новые меры соцподдержки для добровольцев

Отправившимся в зоны проведения СВО сохранят рабочее место и средний заработок
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Текст: Номер один
В Бурятии установлены новые меры соцподдержки для добровольцев
Для жителей Бурятии - добровольцев, подписавших контракт с минобороны и отправившихся в зоны специальной военной операции в составе 36-й армии, 11-й ДШБ и в составе именного батальона «Байкал», предусмотрены следующие меры поддержки, сообщает пресс-служба правительства республики.

Кроме уже объявленной выплаты 200 тыс руб подписавшим контракт от республики установлено право на зачисление детей таких добровольцев в республиканские государственные школы и детские сады во внеочередном порядке.  Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту:

- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца после увольнения в запас.

- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы.

- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.

Записаться в добровольцы можно в военкомате или обратившись к главе поселения.

Фото: «Номер один»
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Донбасс спецоперация добровольцы поддержка

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