Общество 24.08.2022 в 16:53

В Бурятии «Движение отцов» организовало поход по большой Байкальской тропе

В увлекательном мероприятии приняли участие 38 человек
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Текст: Номер один
В Бурятии «Движение отцов» организовало поход по большой Байкальской тропе
«Движение отцов» организовали новый масштабный проект. В поход по большой Байкальской тропе Чивыркуйского залива отправились 38 человек. 

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При этом тропа протяженностью 20 км не проходит по ровной протоптанной дорожке. Она то уходит глубоко в лесную зону, то идёт по самому берегу залива, то поднимает путников по крутому подъему, то спускает в самый низ, где нужно проходить вброд. 

Такой поход не реально сделать одним днём, поэтому ночлег в палатках, на берегу Байкала, долгое общение и песни у вечернего костра - это ещё одна часть приключения, которая запоминается и детям, и взрослым. 
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- Подготовка заняла немалое время и объединила многих отцов, которым не все равно - что будет с будущим поколением, которые считают  важным находить время, чтобы проводить его с детьми. Ведь это и занимательно, и полезно. Кроме того, важно оказать поддержку тем семьям, которые не имеют отца и помочь ребятам также участвовать в таких мероприятиях. Участвовали семьи, участвовали и просто мамы с подростками, - говорит руководитель «Движения отцов» Сергей Ляхов.  

"Такой поход не для маленьких детей - минимум 12 лет должно быть ребятам, так как опасностей на тропе много и для них - это тоже вызов проявить ответственность, смелость, осторожность, оказать поддержку друг другу... Мы рады, что выпускники 37 школы присоединились к этому проекту и перед началом учебного года в вузах ещё раз провели время с пользой и вместе", - считает участник похода Жанна Владимировна, завуч школы №37 Улан-Удэ. 

Чистый воздух, красивая природа Байкальского берега придавали силы, когда было тяжело идти, а разнообразие пейзажей придавало интригу всем участникам. В одном месте группа попала в подобие тропического леса: огромные метровые листы растений подталкивали забыть, что поход проходит по берегу Байкала. В другом месте путешественников побаловала целая поляна дикой малины. 

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Завершающим пунктом тропы была Змеиная бухта, где можно было искупаться в  термальном источнике. Обратный путь группа завершила по воде, с сопровождением множества чаек, которые летели за лодкой и радовались кусочкам хлеба, который бросали ребята для них. 

- Может сегодня мы не видим мгновенного результата таких вложений времени и средств, но на внутреннее формирование молодёжи это точно отражается положительно. Мы знаем, что проведенное время отцов с детьми остаётся в памяти на всю жизнь, - уверен Сергей Ляхов. 

Ролик про семейный поход можно посмотреть здесь.


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