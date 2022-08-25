Бурятстат: среднемесячная зарплата в республике превысила 50 тыс рублей

Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, составила 50 842,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,3 %, сообщил Бурятстат.Высокий размер заработной платы 89,8 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 44,6 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 33,8 %).Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2022 года соответствовала 109 % к уровню мая 2022 года и 102% к уровню июня 2021 года. Реальная заработная плата в январе-июне 2022 года соответствовала 100% к январю-июню 2021 года.Фото: «Номер один»