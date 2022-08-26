Общество 26.08.2022 в 11:01

В Бурятии наступил нерестовый период

В республике введен полный запрет на лов байкальского омуля
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Текст: Номер один
В Бурятии наступил нерестовый период
В связи с наступлением нерестового периода в Бурятии введен полный запрет на вылов байкальского омуля, сообщили в управлении Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

В Северо-Байкальском рыбопромысловом районе озера Байкал запрет вводится с 20 августа по 15 ноября; в реке Верхняя Ангара – с 10 сентября по 15 ноября;  в реке Кичера – с 20 сентября по 15 ноября, включая их притоки и протоки; Чивыркуйский залив - с 10 августа – 10 ноября; в реке Баргузин – с 15 августа по 31 октября; в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово, в реке Селенга - с 15 августа по 15 ноября.

С наступлением сезона нереста специалисты  Россельхознадзора напоминают, что  в республике ежегодно регистрируются случаи ботулизма из-за употребления в пищу байкальского омуля домашнего приготовления. Основной причиной ботулизма является употребление рыбы, изготовленной  в домашних условиях с нарушением технологии обработки, хранения, посола и копчения.

Ботулизм - инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека, может привести к параличу и к смерти. Возбудителем являются микробы (анаэробы), которые могут жить без кислорода. При благоприятных условиях бактерии начинают размножаться, выделяя особо опасный токсин. Возбудители в виде спор обитают в почве, вместе с овощами и фруктами попадают в закрываемые банки. Также переносчиками являются грибы, зёрна, мясо и рыба. Бактерии ботулизма начинают активно размножаются и выделяют токсины в среде без кислорода.

Байкальский омуль зачастую добывается браконьерами и вывозится без документов. Не приобретайте свежий или готовый к употреблению омуль в неустановленных местах торговли, у частных лиц. Рыбу следует покупать только в проверенных торговых точках.

Специалисты Россельхознадзора напоминают любителям рыбной продукции о праве требовать у продавцов ветеринарные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность рыбной продукции, - это ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие эпизоотическое состояние местности и ветеринарно-санитарное состояние рыбной продукции, подтверждающие проведение необходимых лабораторных исследований.

Фото: «Номер один»
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