Общество 27.08.2022 в 09:54

Глава Бурятии: «Байкальский образовательный форум собрал всю Россию»

Участие в форуме приняло порядка 500 представителей системы образования РФ, а также Монголии и ДНР
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Текст: Нина Павлова
Глава Бурятии: «Байкальский образовательный форум собрал всю Россию»
"Номер один"
25-26 августа в Бурятии проходил VIII Байкальский образовательный форум. Участие в форуме приняло порядка 500 представителей системы образования России, а также Монголии и Донецкой Народной Республики. Форум стал экспертной площадкой для обсуждения важнейших вопросов развития образования в стране, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Байкальский образовательный форум собрал всю Россию. Большая часть региональных министров приняли участие. К нам приехали представители Старобешенского района, с Донбасса и города Мелитополь. Присоединились участники из Монголии. Очень широкий формат обсуждений получился. Главная задача – это всё-таки в том, чтобы вся наша работа приводила к одному результату – чтобы у детей было лучшее образование и лучшие жизненные возможности на базе этого основного школьного образования»

- отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В течении двух дней педагогическое сообщество обсуждало модели оценки качества образования, реализацию федерального проекта «Профессионалитет», а также новые федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные нормы часов изучения родного языка и многое другое.

Участие в форуме в режиме онлайн приняли министр просвещения России Сергей Кравцов, министр образования и науки Монголии Энх Амгалан Лувсанцэрэнгийна, в очном режиме - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко.

«Я под огромным впечатлением от республики, от людей, которые гордятся своей малой Родиной и нашей страной. Если говорить про содержательную часть, то Байкальский образовательный форум является традиционной площадкой, где собираются профессионалы своего дела для того, чтобы поговорить о том, что получается, в какой точке мы находимся, куда мы движемся, и как это движение организовать так, чтобы оно было максимально эффективным и полезным для нашей системы образования. И VIII Байкальский образовательный форум не стал исключением. Встретились люди, которые говорили на одном языке, которые обсуждали вопросы не всегда простые, на которые нет однозначного ответа. Но только в дискуссии, когда мы слушаем друг друга, вырабатываем общую позицию – это залог успешного движения вперед»

- отметила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.

Всего в онлайн режиме за стратегическими сессиями форума наблюдало более 2000 человек. В очном формате форум принял порядка 500 участников.

«Здесь действительно вокруг обсуждения проблем формирования единого образовательного пространства собрались все заинтересованные лица, все органы управления учительско-педагогическая общественность. Разговор состоялся конкретный и содержательный. Форум посвящен проблеме школы, роли и месту учителя в современном обществе. Мы благодарим гостеприимную землю Бурятии за высокий прием. Надеюсь, что формат мероприятия будет существовать долго, и мы не раз еще сюда вернемся»

- отметил первый проректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» Алмаз Мустаев.

Байкальский образовательный форум проходит в восьмой раз. Традиционно участие в нем принимают первые лица правительства Российской Федерации, представители субъектов РФ, представители органов государственной власти Республики Бурятия, члены общественных объединений и педагогического сообщества.


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