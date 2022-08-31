Браконьеры из Бурятии заплатят компенсацию за убитую косулю

Бурприроднадзор обратился в суд с иском к жителям Селенгинского района о возмещении материального ущерба за незаконно добытую охотпродукцию в размере 120 000 руб.

Находясь на территории охотничьих угодий ООО «Байкальская охота» Селенгинского района в местности долины реки Темник между урочищем «Гужиртай» и «Габлю» мужчины добыли в закрытые сроки охоты косулю сибирскую. Разрешения на добычу косули у них не было.

Охотников привлекли к административной ответственности по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Один и охотников исковые требования признал частично, сказал, что согласен возместить ущерб в размере 40 000 рублей.

Второй охотник исковые требования признал частично, просил учесть его материальное положение - то, что он является пенсионером и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Однако суд не нашел оснований для уменьшения выплаты компенсации. Браконьеров обязали выплатить ущерб за убитое животное.





Фото: "Номер один"