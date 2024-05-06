Общество 06.05.2024 в 12:25

В Улан-Удэ пройдет акселератор социальных проектов

Это 6-недельная программа интенсивного обучения для «социальных» предпринимателей
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ пройдет акселератор социальных проектов
В центре предпринимательства «Мой бизнес» с 16 мая стартует программа «Акселератор социальных проектов», направленная на повышение устойчивости проектов в сфере социального предпринимательства. Обучающее мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
 
«Акселератор социальных проектов» — это шестинедельная программа интенсивного обучения и практических занятий, ориентированная на предпринимателей, занимающихся социальной деятельностью более года и заинтересованных в привлечении инвестиций для своих проектов, подготовке к подаче заявок на гранты в 2024 году. Участники акселератора познакомятся с особенностями работы в социальной сфере, методами тестирования бизнес-моделей, способами увеличения эффективности продвижения проектов, а также овладеют навыками успешной презентации.
 
Подача заявок осуществляется через цифровую платформу Корпорации МСП или по ссылке.

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с 1 по 7 мая

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