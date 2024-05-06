В Улан-Удэ с размахом встретили Пасху

5 мая, в праздник Пасхи Христовой, в столице Бурятии впервые прошел многолюдный Пасхальный общегородской Крестный ход (возрастное ограничение 0+). Крестный ход во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом торжественно отправился от строящегося Успенского собора (парк Орешково) по улицам Улан-Удэ до Одигитриевского кафедрального собора. Протяженность маршрута Крестного хода составила 5 километров.









В нём приняли участие более 1000 человек. Это духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии, военнослужащие Бурятии, пономари городских храмов, учащиеся Православной гимназии имени святителя Иннокентия Иркутского и воспитанники воскресных школ, православная молодежь республики, прихожане храмов и приходов города Улан-Удэ.

Затем в Одигитриевском соборе была совершена Великая Пасхальная Вечерня, после чего праздник продолжился на территории собора, где всех ждал Пасхальный концерт (возрастное ограничение 0+).





На концерте выступили известные творческие коллективы Бурятии. Программа концерта включила в себя хореографические и вокальные номера разных жанров и направлений: духовного, народного, классического.

Кроме того, воспитанниками и воспитателями Воскресной школы при Одигитриевском соборе для гостей собора была организована праздничная пасхальная ярмарка.









После концерта все гости праздника вместе пообедали на территории собора.





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия