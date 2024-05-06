Общество 06.05.2024 в 12:19

В Улан-Удэ с размахом встретили Пасху

Впервые прошел многолюдный Крестный ход и концерт возле Одигитриевского собора
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ с размахом встретили Пасху

5 мая, в праздник Пасхи Христовой, в столице Бурятии впервые прошел многолюдный Пасхальный общегородской Крестный ход (возрастное ограничение 0+). Крестный ход во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом торжественно отправился от строящегося Успенского собора (парк Орешково) по улицам Улан-Удэ до Одигитриевского кафедрального собора. Протяженность маршрута Крестного хода составила 5 километров.



В нём приняли участие более 1000 человек. Это духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии, военнослужащие Бурятии, пономари городских храмов, учащиеся Православной гимназии имени святителя Иннокентия Иркутского и воспитанники воскресных школ, православная молодежь республики, прихожане храмов и приходов города Улан-Удэ.

Затем в Одигитриевском соборе была совершена Великая Пасхальная Вечерня, после чего праздник продолжился на территории собора, где всех ждал Пасхальный концерт (возрастное ограничение 0+).


На концерте выступили известные творческие коллективы Бурятии. Программа концерта включила в себя хореографические и вокальные номера разных жанров и направлений: духовного, народного, классического.

Кроме того, воспитанниками и воспитателями Воскресной школы при Одигитриевском соборе для гостей собора была организована праздничная пасхальная ярмарка.



После концерта все гости праздника вместе пообедали на территории собора.


Фото: Улан-Удэнская и Бурятская Епархия

 

Все новости

На главных федеральных трассах в Бурятии восстанавливают асфальтовое покрытие
06.05.2024 в 13:00
В Улан-Удэ реконструкторы покажут постановку в честь подвига Сергея Орешкова
06.05.2024 в 12:58
В Улан-Удэ показывают, как будет выглядеть участок под объект УФСИН
06.05.2024 в 12:51
В Улан-Удэ пройдет акселератор социальных проектов
06.05.2024 в 12:25
Жители Улан-Удэ жалуются на автомобилистов, гоняющих по тротуару
06.05.2024 в 12:22
В Улан-Удэ с размахом встретили Пасху
06.05.2024 в 12:19
22-летний танкист из Бурятии погиб на спецоперации
06.05.2024 в 12:11
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
06.05.2024 в 12:02
В Улан-Удэ пройдут два спортивных турнира подряд
06.05.2024 в 11:55
Жители Бурятии могут разместить портреты своих дедушек-героев ВОВ на стене Памяти
06.05.2024 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
В Улан-Удэ реконструкторы покажут постановку в честь подвига Сергея Орешкова
Она пройдет под открытым небом
06.05.2024 в 12:58
В Улан-Удэ показывают, как будет выглядеть участок под объект УФСИН
На экспозиции все желающие могут увидеть расположение участка, а также его удаленность от жилых массивов
06.05.2024 в 12:51
В Улан-Удэ пройдет акселератор социальных проектов
Это 6-недельная программа интенсивного обучения для «социальных» предпринимателей
06.05.2024 в 12:25
Жители Улан-Удэ жалуются на автомобилистов, гоняющих по тротуару

Горожане боятся за жизни детей и просят чиновников принять меры

06.05.2024 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru