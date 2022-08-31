В Бурятии поймали черного лесоруба

В Джидинском районе перед судом предстал 48-летний безработный местный житель, который незаконно заготовил дрова. У мужчины заканчивались дрова, и он решил заготовить их самостоятельно, не имея лесобилета.

Ранее мужчина уже приметил хорошую деляну - местность там была относительно ровная, без каких-либо сопок, перевалов. В первых числах марта 2022 года он попросил знакомого помочь заготовить ему дров. Сам он не имеет необходимой техники для заготовки, перевозки дров, поэтому обратился к знакомому за помощью, сказал, что у него имеется лесоделяна. Знакомый согласился ему помочь.

В начале марта мужчины собрались на дело. Знакомый приехал на своем тракторе с телегой. В телеге находился еще один мужчина – с бензопилой, он также должен был помочь с заготовкой дров. По пути к ним присоединился еще один человек – владелец грузовичка, на котором они собирались вывезти дрова.

Так, они вчетвером проехали на деляну. Всем своим помощникам организатор рубки сообщил, что у него есть лесобилет.

Владелец бензопилы стал валить деревья, всего он спилил 13 лиственниц различного диаметра. Остальные подтаскивали бревна, срубали топорами лишние сучки со стволов. Каждое спиленное дерево распиливалось на четыре части. Древесину они грузили на телегу при помощи куна, поицепленного к трактору.

Вскоре мужчины попались сотрудникам полиции. Судя по всему, полиция патрулировала территорию. Лесорубов застали с поличным. Всего они успели заготовить 13 стволов общим объемом 20,44 кубов.

Отметим, материальный ущерб, причиненный лесничеству, инициатор рубки уже возместил в полном объеме.

Суд признал жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы условно.

Фото: "Номер один"

