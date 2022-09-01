Общество 01.09.2022 в 14:41

Жители Бурятии стали экономить на презервативах

Продажи средств контрацепции в аптеках идут на спад
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии стали экономить на презервативах
Спрос на презервативы в России с начала года снизился на 16,4% в аптеках и на 6,6% в торговых сетях,  подсчитала аналитическая компания DSM Group.

В Бурятии общая динамика аналогична общероссийским тенденциям. Как отметил менеджер одной из крупных аптечных сетей региона, «продажи презервативов падают, начиная с марта этого года, когда, наоборот, произошёл рост, вызванный опасением их подорожания из-за санкций».

В марте, по словам специалиста, на волне ажиотажного спроса жители Бурятии сделали запасы, которые со временем заканчиваются.

В итоге подорожание все же произошло, что снизило продажи возросшей в цене продукции. К тому же, как отмечает источник, аптеки столкнулись с ростом конкуренции со стороны маркетплейсов, куда ушла часть потребителей.

Это подтверждают и данные сервиса Moneyplace. В 2022 году на крупнейших интернет-площадках РФ было приобретено в 3,4 раза презервативов больше, чем в 2021 году. Покупатели преобрели онлайн 1,4 млн упаковок. Тем не менее, даже появление новых каналов продаж не компенсирует снижения покупательской активности в аптеках.

Фото: «Номер один»

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