Общество 01.09.2022 в 14:41
Жители Бурятии стали экономить на презервативах
Продажи средств контрацепции в аптеках идут на спад
Текст: Дмитрий Родионов
Спрос на презервативы в России с начала года снизился на 16,4% в аптеках и на 6,6% в торговых сетях, подсчитала аналитическая компания DSM Group.
В Бурятии общая динамика аналогична общероссийским тенденциям. Как отметил менеджер одной из крупных аптечных сетей региона, «продажи презервативов падают, начиная с марта этого года, когда, наоборот, произошёл рост, вызванный опасением их подорожания из-за санкций».
В марте, по словам специалиста, на волне ажиотажного спроса жители Бурятии сделали запасы, которые со временем заканчиваются.
В итоге подорожание все же произошло, что снизило продажи возросшей в цене продукции. К тому же, как отмечает источник, аптеки столкнулись с ростом конкуренции со стороны маркетплейсов, куда ушла часть потребителей.
Это подтверждают и данные сервиса Moneyplace. В 2022 году на крупнейших интернет-площадках РФ было приобретено в 3,4 раза презервативов больше, чем в 2021 году. Покупатели преобрели онлайн 1,4 млн упаковок. Тем не менее, даже появление новых каналов продаж не компенсирует снижения покупательской активности в аптеках.
Фото: «Номер один»
В Бурятии общая динамика аналогична общероссийским тенденциям. Как отметил менеджер одной из крупных аптечных сетей региона, «продажи презервативов падают, начиная с марта этого года, когда, наоборот, произошёл рост, вызванный опасением их подорожания из-за санкций».
В марте, по словам специалиста, на волне ажиотажного спроса жители Бурятии сделали запасы, которые со временем заканчиваются.
В итоге подорожание все же произошло, что снизило продажи возросшей в цене продукции. К тому же, как отмечает источник, аптеки столкнулись с ростом конкуренции со стороны маркетплейсов, куда ушла часть потребителей.
Это подтверждают и данные сервиса Moneyplace. В 2022 году на крупнейших интернет-площадках РФ было приобретено в 3,4 раза презервативов больше, чем в 2021 году. Покупатели преобрели онлайн 1,4 млн упаковок. Тем не менее, даже появление новых каналов продаж не компенсирует снижения покупательской активности в аптеках.
Фото: «Номер один»