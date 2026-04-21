Общество 21.04.2026 в 15:22
ТГК-14 вернула жителю Улан-Удэ 86 тысяч рублей
В компании сделали перерасчет за непредоставленную горячую воду
Текст: Елена Кокорина
В Комитет муниципального контроля поступило обращение от собственника квартиры в доме № 19 по ул. Иванова. Мужчина сообщил о некорректных начислениях за услугу горячего водоснабжения, которая фактически не предоставлялась из-за ограничения со стороны ПАО «ТГК-14».
- Проверка показала, что до апреля 2026 года ресурсоснабжающая организация начисляла плату за отсутствующую услугу. В итоге ПАО «ТГК-14» пришлось сделать перерасчёт и вернуть горожанину 86 762 руб. Компании вынесли предупреждение, - отметили в контрольном комитете. Всем, кто столкнулся с похожими проблемами, советуют обращаться за помощью.
Фото: нейросеть