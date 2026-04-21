Общество 21.04.2026 в 15:19

В Бурятии долги по ЖКХ будут ускоренно взыскивать в онлайн-формате

Долги по коммуналке будут отражать в Госуслугах
Текст: Иван Иванов
В Бурятии долги по ЖКХ будут ускоренно взыскивать в онлайн-формате
В России рассматривается возможность внедрения системы ускоренного взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Новый механизм предполагает автоматизацию процессов поиска должников и передачи материалов в судебные органы. Пилотный проект уже реализуется в ряде регионов страны. Как сообщают «Известия», в настоящее время эксперимент проходит в 19 субъектах.

В основе инициативы лежит использование системы ГИС ЖКХ, которая при выявлении задолженности автоматически обращается к базам МВД и Росреестра для установления личности владельца, его паспортных данных и адреса регистрации. После этого уведомление о долге направляется гражданину через портал «Госуслуги». В случае отсутствия реакции формируется пакет документов, который направляется мировому судье для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что с 1 октября 2026 года в Бурятии запланировано второе повышение тарифов ЖКХ, которое составит около 8,9%. С учетом январской индексации на 1,7%, общее повышение стоимости коммунальных услуг (холодная, горячая вода, отопление, свет, вывоз мусора) за 2026 год достигнет 10,6%.

Теги
ЖКХ долг коммуналка

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
