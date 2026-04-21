Общество 21.04.2026 в 15:09

В Бурятии завели «уголовку» по факту гибели трех туристов из Красноярска

Следователи СК устанавливают обстоятельства трагедии
Текст: Карина Перова
В Бурятии завели «уголовку» по факту гибели трех туристов из Красноярска
В Бурятии по факту гибели трех туристов из Красноярска завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи СК устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, группа из 15 человек прибыла в поселок Монды для восхождения к пику Мунку-Сардык. Они вышли из базового лагеря на маршрут к вершине 18 апреля, планируя вернуться через четыре дня.

Однако в ночь на 21 апреля часть туристов вышла к трассе у подножия гор. В придорожном кафе красноярцы оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.

«В настоящее время для проведения первоначальных следственных действий к базовому лагерю группы направлена следственно-оперативная группа, которая на месте будет устанавливать обстоятельства происшествия», - прокомментировали в СК России.

