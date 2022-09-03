Общество 03.09.2022 в 14:00

Автовладельцы Бурятии готовятся к новым тарифам ОСАГО

С 13 сентября значительно увеличивается ценовой коридор на автостраховку
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Текст: Станислав Сергеев
Автовладельцы Бурятии готовятся к новым тарифам ОСАГО
С 13 сентября 2022 коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Решение позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.
 
 Для легковых авто базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне 1646-7535 рублей вместо действующих 2224-5980 рублей. Для транспортных средств категорий "В" и "ВЕ", используемых в качестве такси, он составит 1490-15 756 рублей (вместо 2014-12 505 рублей). 
 
 Напомним, в январе текущего года Банк России обновил тарифы по ОСАГО. Тогда диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составил 10% – для легковых автомобилей физлиц и 4,9% – для общественного транспорта.
 
Фото: «Номер один»
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