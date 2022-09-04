Общество 04.09.2022 в 11:57

В Бурятии установили огромную буддийскую мантру

Высота религиозной надписи, установленной в Еравнинском районе, составляет 4 метра

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Текст: Номер один
В Бурятии установили огромную буддийскую мантру
В Еравнинском районе установили мантру «ОМ МАНИ БАДМЭ ХУМ» в Эгитуйском дацане «Дамчой Равжелинг». Инициатором проекта стал наш земляк Сынге Цыренов. Его идею поддержал местный Настоятель дацана Дашицыренов Амгалан Дармабазарович. Было принято решение осуществить благое дело совместными усилиями земляков.

Каждый старался внести свой вклад в возведение данной мантры, которая украшает и освещает просторы нашего района. Для осуществления проекта приезжали с разных уголков Бурятии, с поселений Еравнинского, Закаменского, Джидинского районов и г. Улан-Удэ.

Высота религиозной надписи составляет 4 метра в высоту, 65, 5 метров в длину.

Глава Еравнинского района выразил глубокую благодарность и признательность за проделанную работу, которая будет радовать душу, дарить силу жителям и тем, кто приезжает на родную землю.

Сынге Цыренов: «Яруунын хубууд сугларжа, хамтаржа, нэгэдэжэ, мэдэлсэжэ ушоо олон хубууд боложо, ушоо ехэ аргатай болоел. Хамтын хусэл шадалтай!».

Такие поступки объединяют людей, преданных общему делу. Это принесёт свои плоды в многократном объёме, уверены в администрации Еравнинского района. 

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