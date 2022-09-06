Газпромбанк поможет Бурятии расширить финансовые возможности региона

Газпромбанк и правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума. Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями банка Андрей Савченко и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.Соглашение предусматривает участие банка в социальных, инвестиционных проектах в регионе, совершенствование системы закупочных процедур с привлечением компетенций банка и расширение практики применения банковского сопровождения в области осуществления госконтрактов.«У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений - это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по федеральному закону № 44, это госзаказ. Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене. Второе - это электронная площадка торгов Газпромбанка - одна из самых развитых наряду с площадкой Сбера. Мы на этих площадках производим торги.У Газпромбанка сохраняются возможности международных платежей, поэтому для наших экспортеров и импортеров работа с Газпромбанком является перспективной.Банк сейчас прорабатывает вопрос валютных расчетов с Монголией в паре рубль-тугрик, что тоже важно для наших производителей. У нас в республике хорошо работают и другие банки. Но увеличение представительства банков, увеличение предложений финансовых услуг - в любом случае плюс для нашего бизнеса», - - отметил Глава Бурятии.Также Газпромбанк готов помочь республиканскому правительству выпустить облигационный заем.«Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии. Уверен, что проводимая совместно с правительством региона работа по реализации социально значимых инициатив станет твердым фундаментом для долгого стратегического партнерства на благо жителей республики», – подчеркнул Андрей Савченко.Фото: egov-buryatia.ru