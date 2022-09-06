Общество 06.09.2022 в 09:53

Газпромбанк поможет Бурятии расширить финансовые возможности региона

Банк и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве
A- A+
Текст: Номер один
Газпромбанк поможет Бурятии расширить финансовые возможности региона
Газпромбанк и правительство Бурятии заключили соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума. Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями банка Андрей Савченко и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.

Соглашение предусматривает участие банка в социальных, инвестиционных проектах в регионе, совершенствование системы закупочных процедур с привлечением компетенций банка и расширение практики применения банковского сопровождения в области осуществления госконтрактов.

«У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений - это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по федеральному закону № 44, это госзаказ. Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене. Второе - это электронная площадка торгов Газпромбанка - одна из самых развитых наряду с площадкой Сбера. Мы на этих площадках производим торги.

У Газпромбанка сохраняются возможности международных платежей, поэтому для наших экспортеров и импортеров работа с Газпромбанком является перспективной.
Банк сейчас прорабатывает вопрос валютных расчетов с Монголией в паре рубль-тугрик, что тоже важно для наших производителей. У нас в республике хорошо работают и другие банки. Но увеличение представительства банков, увеличение предложений финансовых услуг - в любом случае плюс для нашего бизнеса», - - отметил Глава Бурятии.

Также Газпромбанк готов помочь республиканскому правительству выпустить облигационный заем.  

«Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии. Уверен, что проводимая совместно с правительством региона работа по реализации социально значимых инициатив станет твердым фундаментом для долгого стратегического партнерства на благо жителей республики», – подчеркнул Андрей Савченко.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
Газпромбанк Бурятия соглашение

Все новости

Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ
06.09.2022 в 10:12
Глава Бурятии оказался здоров
06.09.2022 в 10:04
Газпромбанк поможет Бурятии расширить финансовые возможности региона
06.09.2022 в 09:53
В Бурятии опасный рецидивист вновь совершил убийство
06.09.2022 в 09:41
В Бурятии заместитель прокурора быстро получил повышение
06.09.2022 в 09:30
Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
06.09.2022 в 09:22
В Бурятии пьяный водитель улетел в кювет
06.09.2022 в 09:13
Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией
05.09.2022 в 21:48
Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей
05.09.2022 в 18:22
В Бурятии скончался 102-летний ветеран войны
05.09.2022 в 17:49
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ
Пьяный 52-летний горожанин действовал из хулиганских побуждений, но пытался маскироваться  
06.09.2022 в 10:12
Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией
Волонтеры будут доставлять продукты и медикаменты, оказывать социальную и психологическую поддержку
05.09.2022 в 21:48
Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей
Мужчина пытался отрицать вину, но коллегия присяжных сочла доказательства следствия более убедительными
05.09.2022 в 18:22
В Бурятии скончался 102-летний ветеран войны
Чойнхор Очиров был награжден несколькими медалями и орденом Отечественной войны
05.09.2022 в 17:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru