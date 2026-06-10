Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии

В Улан-Удэ Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание об инвестиционном развитии Республики Бурятия.«На каждой встрече мы говорим о том, что инвестиционная активность, новые проекты, которые возникают в регионах Дальнего Востока, дают импульс развитию территорий. Сегодня не очень простое время в экономике. Тем не менее мы заинтересованы в продолжении развития Дальнего Востока и продолжим оказывать поддержку инвесторам», – открыл совещание Юрий Трутнев.Сейчас в регионе действует ТОР «Бурятия», преференциями которой создаются условия для комфортного ведения бизнеса. С государственной поддержкой здесь реализуется 25 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 300 млрд рублей, из которых уже вложено 162 млрд рублей. Введено в эксплуатацию пять проектов, создано 2,6 тыс. новых рабочих мест.На совещании были представлены проекты в энергетике, логистике, промышленном производстве и туризме.«Несмотря на ограничивающие факторы, мы движемся вперёд. Сегодня в республике на стадии реализации находятся 52 проекта на 782 млрд рублей. Это все капиталоемкие проекты: в сфере туризма, промышленности, добывающей промышленности и другие. Сегодня мы представили четыре инвестпроекта. Для нас это не только развитие туризма, межрегионального товарообмена, энергетических объектов, это, прежде всего, польза людям на местах. Каждый проект подразумевает создание рабочих мест и значительную подпитку местных бюджетов», – отметил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Обсуждался проект строительства Мокского гидроузла. Проект необходим для повышения надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Он включает создание двух ГЭС на реке Витим общей мощностью 1410 МВт: Мокской ГЭС (1200 МВт) и ее контррегулятора – Ивановской ГЭС (210 МВт). Комплекс призван обеспечить электроэнергией БАМ и потребности Восточного полигона. Построить гидроузел планируется до 2038 года. Создание гидроузла включено в перечень приоритетных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным и Генеральную схему размещения объектов энергетики до 2042 года. Планируемый объем инвестиций оценивается в 1,1 трлн рублей. В настоящее время сформирована межведомственная рабочая группа. Инвестором (Эн+) завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности, а также ведется подготовка технических заданий для проведения инженерных изысканий. Напомним, на ВЭФ-2025 российский энерго-металлургический холдинг Эн+, Республика Бурятия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству Мокского гидроузла.Был представлен проект строительства логистического комплекса Wildberries (входит в RWB) на территории Республики Бурятия. Соглашение о реализации проекта было подписано на полях ВЭФ-2025 между КРДВ, компанией RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) и правительством Республики Бурятия. Новый логистический объект создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. В настоящее время прорабатывается вопрос получения инвестором статуса резидента ТОР.Был представлен проект создания промышленного парка «БайкалАвтоТрак» (ООО «БайкалАвтоТрак») в Улан-Удэ. Инвестиции в реализацию проекта составят около 12 млрд рублей. На территории промпарка будут организованы крупноузловая сборка спецтехники, производство комплектующих для них, созданы площади для сопутствующих производств, а также создан экспоцентр для демонстрации готовой продукции. Реализация проекта запланирована до 2036 года.Рассматривалось создание круглогодичного туристического комплекса в с. Выдрино «Байкал-сити» (ООО «Байкал Сити»). Проект резидента ТОР «Бурятия» направлен на развитие туризма на территории Кабанского района и республики Бурятия. Общий объем вложений в реализацию проекта может составить до 30 млрд рублей, реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест. В рамках проекта планируется создание не только мест размещения туристов, но и создание горнолыжной инфраструктуры для активного отдыха на берегу озера Байкал. При реализации всесезонного комплекса особое внимание будет уделено важности бережного отношения к природным ресурсам и культурному наследию республики, что станет основой для устойчивого развития туризма в регионе. В рамках проекта планируется создание комфортного и безопасного пространства для отдыха, спорта и здорового образа жизни в уникальном месте России – на берегу Байкала.Фото: правительство Бурятии