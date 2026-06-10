Общество 10.06.2026 в 17:37

Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии

Ему представили сразу несколько новых проектов
A- A+
Текст: Номер один
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии
В Улан-Удэ Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание об инвестиционном развитии Республики Бурятия.
 
«На каждой встрече мы говорим о том, что инвестиционная активность, новые проекты, которые возникают в регионах Дальнего Востока, дают импульс развитию территорий. Сегодня не очень простое время в экономике. Тем не менее мы заинтересованы в продолжении развития Дальнего Востока и продолжим оказывать поддержку инвесторам», – открыл совещание Юрий Трутнев.
Сейчас в регионе действует ТОР «Бурятия», преференциями которой создаются условия для комфортного ведения бизнеса. С государственной поддержкой здесь реализуется 25 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 300 млрд рублей, из которых уже вложено 162 млрд рублей. Введено в эксплуатацию пять проектов, создано 2,6 тыс. новых рабочих мест.
На совещании были представлены проекты в энергетике, логистике, промышленном производстве и туризме.
 
«Несмотря на ограничивающие факторы, мы движемся вперёд. Сегодня в республике на стадии реализации находятся 52 проекта на 782 млрд рублей. Это все капиталоемкие проекты: в сфере туризма, промышленности, добывающей промышленности и другие. Сегодня мы представили четыре инвестпроекта. Для нас это не только развитие туризма, межрегионального товарообмена, энергетических объектов, это, прежде всего, польза людям на местах. Каждый проект подразумевает создание рабочих мест и значительную подпитку местных бюджетов», – отметил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
 
Обсуждался проект строительства Мокского гидроузла. Проект необходим для повышения надежности энергосистемы Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Он включает создание двух ГЭС на реке Витим общей мощностью 1410 МВт: Мокской ГЭС (1200 МВт) и ее контррегулятора – Ивановской ГЭС (210 МВт). Комплекс призван обеспечить электроэнергией БАМ и потребности Восточного полигона. Построить гидроузел планируется до 2038 года. Создание гидроузла включено в перечень приоритетных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным и Генеральную схему размещения объектов энергетики до 2042 года. Планируемый объем инвестиций оценивается в 1,1 трлн рублей. В настоящее время сформирована межведомственная рабочая группа. Инвестором (Эн+) завершена разработка предварительной схемы выдачи мощности, а также ведется подготовка технических заданий для проведения инженерных изысканий. Напомним, на ВЭФ-2025 российский энерго-металлургический холдинг Эн+, Республика Бурятия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству Мокского гидроузла.
 
Был представлен проект строительства логистического комплекса Wildberries (входит в RWB) на территории Республики Бурятия. Соглашение о реализации проекта было подписано на полях ВЭФ-2025 между КРДВ, компанией RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) и правительством Республики Бурятия. Новый логистический объект создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. В настоящее время прорабатывается вопрос получения инвестором статуса резидента ТОР.
 
Был представлен проект создания промышленного парка «БайкалАвтоТрак» (ООО «БайкалАвтоТрак») в Улан-Удэ. Инвестиции в реализацию проекта составят около 12 млрд рублей. На территории промпарка будут организованы крупноузловая сборка спецтехники, производство комплектующих для них, созданы площади для сопутствующих производств, а также создан экспоцентр для демонстрации готовой продукции. Реализация проекта запланирована до 2036 года.
 
Рассматривалось создание круглогодичного туристического комплекса в с. Выдрино «Байкал-сити» (ООО «Байкал Сити»). Проект резидента ТОР «Бурятия» направлен на развитие туризма на территории Кабанского района и республики Бурятия. Общий объем вложений в реализацию проекта может составить до 30 млрд рублей, реализация проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест. В рамках проекта планируется создание не только мест размещения туристов, но и создание горнолыжной инфраструктуры для активного отдыха на берегу озера Байкал. При реализации всесезонного комплекса особое внимание будет уделено важности бережного отношения к природным ресурсам и культурному наследию республики, что станет основой для устойчивого развития туризма в регионе. В рамках проекта планируется создание комфортного и безопасного пространства для отдыха, спорта и здорового образа жизни в уникальном месте России – на берегу Байкала.

Фото: правительство Бурятии
Теги
Трутнев

Все новости

В святом месте в Бурятии развалилась беседка
10.06.2026 в 17:50
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии
10.06.2026 в 17:37
Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты
10.06.2026 в 17:31
В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе
10.06.2026 в 16:35
В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе
10.06.2026 в 16:30
Huawei удалил Макс из своего приложения
10.06.2026 в 15:46
В Улан-Удэ на Арбате вырыли котлован под фонтан «Рыбки»
10.06.2026 в 15:43
«Бурятпроектреставрация» направила в казначейство «липу», сделанную в фотошопе
10.06.2026 в 15:24
Сельчанина в Бурятии осудили за вырубку берез и забрали трактор
10.06.2026 в 14:26
В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений
10.06.2026 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В святом месте в Бурятии развалилась беседка
Жители поинтересовались, когда ее отремонтируют
10.06.2026 в 17:50
Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты
В Иркутской области женщина находилась не в официальном браке с погибшим и не получила поддержку от государства
10.06.2026 в 17:31
В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе
Этому поспособствует новый логистический комплекс ОZON в Иволгинском районе
10.06.2026 в 16:35
Huawei удалил Макс из своего приложения
Пользование национальным мессенджером в Китае признали нецелесообразным
10.06.2026 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru