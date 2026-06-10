Общество 10.06.2026 в 15:46

Huawei удалил Макс из своего приложения

Пользование национальным мессенджером в Китае признали нецелесообразным
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Huawei удалил Макс из своего приложения

Пользователи устройств Huawei сообщили об исчезновении российского мессенджера «Макс» (он же — MAX) из магазина приложений AppGallery. Опытным путем было установлено, что приложение действительно более недоступно для российских пользователей, но лишь при включенном VPN с европейскими серверами. Для тех, у кого VPN отключен или показывает российскую локацию, «Макс» по-прежнему доступен и отображается на главной странице магазина. 

Как сообщает портал "Fontanka.ru", мессенджер «Макс» удален из AppGallery. Но есть нюанс. Иначе говоря, мессенджер «Макс» был удален из AppGallery для пользователей всех стран, кроме России. 3 июня приложение российского мессенджера также исчезло из магазина приложений App Store компании Apple. Производитель iPhone объяснил это решение санкциями.

Дружественные китайцы также присоединились к санкционной компании.

Фото: нейросеть

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