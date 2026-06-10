В Улан-Удэ на Арбате вырыли котлован под фонтан «Рыбки»

В Улан-Удэ на северной стороне Арбата вырыли и огородили котлован. Здесь расположится фонтан, который станет одной из точек притяжения обновленного пространства.

Фонтан «Рыбки» превратят в современный «сухой» с функциональными арками. Бронзовые скульптуры отреставрируют и займут центральное место в новой композиции, сохранив свой символизм.

«Работы по благоустройству Арбата идут полным ходом: строители засыпают обратно грунт с его послойным уплотнением, специалисты монтируют трубопровод для будущей системы полива, проводятся электромонтажные работы, включая полную проверку кабелей», - заключили в мэрии.