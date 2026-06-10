Общество 10.06.2026 в 17:50
В святом месте в Бурятии развалилась беседка
Жители поинтересовались, когда ее отремонтируют
Текст: Карина Перова
В Окинском округе Бурятии местных жителей волнует судьба развалившейся беседки в местности Тэмэлик. Люди поинтересовались, когда ее приведут в порядок.
«В Тэмэлике на святом месте беседка лежит сломанная. Почему не убирают? Ведь это же первое что увидят гости района», - написали очевидцы.
В территориальном управлении «Сойотское» заявили, что работы по уборке запланированы на ближайшее время.