Общество 10.06.2026 в 14:26

Сельчанина в Бурятии осудили за вырубку берез и забрали трактор

Конфискованный транспорт пойдет в доход государства
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Текст: Елена Кокорина
Сельчанина в Бурятии осудили за вырубку берез и забрали трактор

46-летнего жителя улуса Хонхолой в Бичурском районе Бурятии осудили за вырубку берез и конфисковали трактор, на котором он вывозил срубленные деревья. Сельчанин не согласился с решением суда и попытался его оспорить.

- Судом установлено, что в октябре 2025 года мужчина совершил незаконную рубку деревьев породы береза в Шибертуйском участковом лесничестве, причинив лесному фонду значительный ущерб. Незаконно заготовленную древесину осужденный транспортировал на принадлежащем ему тракторе домой в улус Шанага, - сообщили в прокуратуре республики.

Суд назначил сельчанину наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов и конфисковал трактор в доход государства, но со второй частью решения мужчина не согласился.

- Осужденный обжаловал приговор в части конфискации транспортного средства, ссылаясь на то, что трактор был приобретен у знакомого и окончательный расчет за него на момент совершения преступления он не произвел. Однако его апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения и приговор суда вступил в законную силу, - добавили в прокуратуре.

Фото: нейросеть

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