В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе

В Бурятии началось строительство крупного логистического центра компании Ozon, что стало важным событием для региона. Глава республики Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с вице-президентом компании Игорем Зиминым, подчеркнув его значимость для местного бизнеса и жителей. Новый центр увеличит скорость поступления товаров из Китая для жителей республики и несколько снизит наценку на товары из-за удешевления логистики.

Онлайн-покупки в приоритете

Как сообщил глава республики, сегодня все больше предпринимателей из Бурятии начинают продавать свою продукцию через маркетплейсы, расширяя деятельность по всей стране и находя новых покупателей, а также увеличивая объемы производства. И рост популярности онлайн-покупок среди населения, по его словам, «подчеркивает необходимость улучшения логистической инфраструктуры».

Новый проект предполагает создание логистического центра в Иволгинском районе площадью более 35 тыс. квадратных метров, запуск которого намечен на 2027 год. Объект сможет разместить более 5 млн товаров и обеспечивать обработку сотен тысяч заказов ежедневно. Инвестиции компании в технологическое оснащение и IT-инфраструктуру превысят 3,2 млрд рублей. Правительство Бурятии выступает в качестве партнера, оказывая поддержку в получении мер господдержки. Важной особенностью проекта является его выгодное расположение на пересечении транспортных маршрутов региона, что обеспечит развитие логистики внутри региона, торгового сотрудничества с зарубежными партнерами и создаст новые рабочие места.

В Бурятии уже ведется строительство другого крупного логистического центра — Wildberries, осуществляемого в рамках совместной компании с Russ. Площадь этого центра составляет около 119 тыс. квадратных метров, что в три раза больше, чем планируемый центр Ozon. Этот логистический объект также строится в Иволгинском районе на территории ТОР «Бурятия» и предусматривает развитие логистической инфраструктуры региона в рамках программы поддержки.

Одновременно с этим в Улан-Удэ реализуется проект гипермаркета «Леруа Мерлен», развивающийся сейчас под брендом «Лемана ПРО». По проекту он занимает общую площадь 16 700 квадратных метров.

То есть новый логистический центр Ozon войдет в тройку крупнейших подобных объектов в Бурятии.

Дорогая доставка

Актуальность этой темы связана с тем, что в Москве товары доставляются напрямую из фулфилмент-центров (специализированных логистических комплексов, которые берут на себя всю рутину интернет-магазина или продавца с маркетплейса: от приема и хранения товаров до их упаковки, маркировки, доставки покупателю и обработки возвратов) маркетплейсов, что обеспечивает более быструю и дешевую доставку. В Улан-Удэ же грузы идут через транзитные хабы, такие как Новосибирск, преодолевая тысячи километров. Это влияет на стоимость доставки: в регионах, включая Бурятию, маркетплейсы вводят платную доставку или снижают скидки из-за высоких транспортных затрат.

Примерная наценка на товары в Москве составляет в среднем 5 – 15% благодаря высокой конкуренции, тогда как в Бурятии она может быть выше на 10 – 20%. Это связано с дополнительными затратами на доставку, часто достигающими до 10% от стоимости покупки. Это ставит жителей Бурятии в неравные условия, хотя, казалось бы, Китай к нам ближе, чем Москва. И основной поток товаров к нам идет именно из Китая.

Конкуренция растет

Экономист из Улан-Удэ Анатолий Думнов отметил, что два крупнейших маркетплейса — Wildberries и Ozon — конкурируют друг с другом и активно борются за значимое место в регионе, «ведь Бурятия расположена на пересечении путей между Китаем и Центральной Россией».

По его словам, Китай и восточный рынок для России сегодня являются жизненно важными, так как значительная часть импорта поступает именно из Китая. Россия же пока не может полностью обеспечить внутренний спрос, поскольку слабое развитие отраслей легкой промышленности, обувной и швейной промышленности ведет к сильной зависимости от китайских поставок. В такой ситуации, подчеркивает специалист, такие регионы, как Бурятия, вынуждены снижать издержки на транспортировку товаров. «Расположение нового логистического центра в Иволгинском районе, в стратегически выгодном месте, так как там проходит федеральная трасса и недалеко находится аэропорт, даст дополнительные конкурентные преимущества», - отмечает экономист.

Также Анатолий Думнов убежден, что сроки доставки товаров жителям Бурятии резко снизятся, поскольку «сегодня порой приходится ждать неделями, пока товар пройдет обработку в логистических центрах и поступит в пункт выдачи заказов в Улан-Удэ, что раздражает покупателей, поскольку в центральных регионах доставка обычно осуществляется на следующий день после оформления заказа».

В целом, по его словам, ожидается, что строительство такого центра не вызовет резкого увеличения занятости — ИИ и автоматизация процессов на складах снизят потребность в работниках, хотя часть местных специалистов может найти работу в новых объектах.

Основной экономический эффект для населения заключается в снижении затрат на доставку товаров, полагает Анатолий Думнов. В настоящий момент жители Бурятии переплачивают около 5% за доставку китайских товаров по сравнению с Москвой и другими крупными городами России. Поэтому предполагается, что цены внутри региона могут снизиться, что сделает онлайн-покупки более доступными для местных жителей. Таким образом, строительство новых логистических центров в Бурятии нацелено не только на усиление транзитных возможностей региона, но и на улучшение условий и снижение издержек жителей республики на стоимости жизнь.