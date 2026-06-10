В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе

26–27 июня в Физкультурно-спортивном комплексе пройдет XXVIII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open. В Улан-Удэ приедут сильнейшие спортсмены из разных стран мира и регионов нашей страны.

Как сообщили в минспорта республики, на коврах ФСК выступит около 250 спортсменов из 15 стран: Китай, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Монголия, Доминикана, Македония, Бахрейн, Афганистан, Австралия, Казахстан, Южная Корея. Также за медали поборются представители 16 регионов России — от Красноярского края до Калининградской области. Честь Бурятии будут защищать около 50 спортсменов.

- Приглашаю жителей и гостей республики прийти в ФСК и стать частью большого спортивного события. Приходите поддержать спортсменов и стать свидетелями ярких поединков международного уровня. Вас ждут зрелищная борьба, сильнейшие атлеты и атмосфера большого спортивного праздника,– отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один