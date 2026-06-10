Спорт 10.06.2026 в 16:30

В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе

В ФСК встретятся сильнейшие борцы мира
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе

26–27 июня в Физкультурно-спортивном комплексе пройдет XXVIII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин Baikal Open. В Улан-Удэ приедут сильнейшие спортсмены из разных стран мира и регионов нашей страны.

Как сообщили в минспорта республики, на коврах ФСК выступит около 250 спортсменов из 15 стран: Китай, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Монголия, Доминикана, Македония, Бахрейн, Афганистан, Австралия, Казахстан, Южная Корея. Также за медали поборются представители 16 регионов России — от Красноярского края до Калининградской области. Честь Бурятии будут защищать около 50 спортсменов.

- Приглашаю жителей и гостей республики прийти в ФСК и стать частью большого спортивного события. Приходите поддержать спортсменов и стать свидетелями ярких поединков международного уровня. Вас ждут зрелищная борьба, сильнейшие атлеты и атмосфера большого спортивного праздника,– отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один

 

Теги
борьба

Все новости

В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе
10.06.2026 в 16:35
В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе
10.06.2026 в 16:30
Huawei удалил Макс из своего приложения
10.06.2026 в 15:46
В Улан-Удэ на Арбате вырыли котлован под фонтан «Рыбки»
10.06.2026 в 15:43
«Бурятпроектреставрация» направила в казначейство «липу», сделанную в фотошопе
10.06.2026 в 15:24
Сельчанина в Бурятии осудили за вырубку берез и забрали трактор
10.06.2026 в 14:26
В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений
10.06.2026 в 14:20
В Бурятии в федеральную собственность вернули береговую полосу реки Баргузин
10.06.2026 в 14:00
Жители Улан-Удэ выбирают концепцию бренда города
10.06.2026 в 13:58
В Бурятии прошла масштабная экологическая акция по очистке берегов Байкала
10.06.2026 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
Лучники Бурятии завоевали три медали на кубке Европы
Соревнования проходили в Болгарии
09.06.2026 в 09:49
Беликто Цыбиков: «Вместе мы делаем наш округ добрее»
В Октябрьском районе прошел турнир, посвященный Дню Победы и 360-летию Улан-Удэ
08.06.2026 в 16:48
Бурятские борцы взяли две медали на престижном турнире в Монголии
Там состоялся Ulaanbaatar Open-2026
08.06.2026 в 12:27
Параспортсменка Шолпан Зиганшина проведет ледяной заплыв на Байкале
Известная путешественница прибыла в Северобайкальский район в рамках международного проекта «Ледяной меридиан»
06.06.2026 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru