Общество 10.06.2026 в 17:31

Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты

В Иркутской области женщина находилась не в официальном браке с погибшим и не получила поддержку от государства
A- A+
Текст: Иван Иванов
Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты

В Иркутской области суд установил отцовство погибшего участника специальной военной операции, что позволило защитить права его ребенка на получение положенных выплат. Как сообщает портал «IRCITY.RU», соответствующее решение принял Нижнеудинский городской суд Иркутской области.

С иском в суд обратилась мать несовершеннолетнего ребенка. В свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствовали, поскольку мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции и не успел официально оформить свое отцовство. Женщина пояснила, что состояла с погибшим в фактических брачных отношениях, они проживали совместно и вели общее хозяйство. По ее словам, мужчина признавал ребенка своим, заботился о нем и не оспаривал отцовство.

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца и других социальных выплат потребовалось судебное установление факта признания отцовства. Сложность дела заключалась в отсутствии возможности провести стандартную генетическую экспертизу по биоматериалам родственников погибшего, поскольку таких родственников не оказалось. Суд запросил образцы крови погибшего, сохранившиеся в медицинской документации, и назначил судебно-медицинскую генетическую экспертизу. Исследование подтвердило, что мужчина является биологическим отцом ребенка. Также были изучены показания свидетелей, которые подтвердили, что при жизни военнослужащий признавал ребенка и проявлял о нем заботу. В результате суд удовлетворил исковые требования и установил факт отцовства, а женщина и ее ребенок получат выплаты.

Фото: Номер один

Теги
СВО

Все новости

В святом месте в Бурятии развалилась беседка
10.06.2026 в 17:50
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии
10.06.2026 в 17:37
Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты
10.06.2026 в 17:31
В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе
10.06.2026 в 16:35
В Бурятии пройдет Международный турнир по вольной борьбе
10.06.2026 в 16:30
Huawei удалил Макс из своего приложения
10.06.2026 в 15:46
В Улан-Удэ на Арбате вырыли котлован под фонтан «Рыбки»
10.06.2026 в 15:43
«Бурятпроектреставрация» направила в казначейство «липу», сделанную в фотошопе
10.06.2026 в 15:24
Сельчанина в Бурятии осудили за вырубку берез и забрали трактор
10.06.2026 в 14:26
В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений
10.06.2026 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В святом месте в Бурятии развалилась беседка
Жители поинтересовались, когда ее отремонтируют
10.06.2026 в 17:50
Юрий Трутнев встретился с инвесторами Бурятии
Ему представили сразу несколько новых проектов
10.06.2026 в 17:37
В Бурятии снизится наценка на товары в маркетплейсе
Этому поспособствует новый логистический комплекс ОZON в Иволгинском районе
10.06.2026 в 16:35
Huawei удалил Макс из своего приложения
Пользование национальным мессенджером в Китае признали нецелесообразным
10.06.2026 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru