Вдова участника СВО доказала право на гробовые выплаты

В Иркутской области суд установил отцовство погибшего участника специальной военной операции, что позволило защитить права его ребенка на получение положенных выплат. Как сообщает портал «IRCITY.RU», соответствующее решение принял Нижнеудинский городской суд Иркутской области.

С иском в суд обратилась мать несовершеннолетнего ребенка. В свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствовали, поскольку мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции и не успел официально оформить свое отцовство. Женщина пояснила, что состояла с погибшим в фактических брачных отношениях, они проживали совместно и вели общее хозяйство. По ее словам, мужчина признавал ребенка своим, заботился о нем и не оспаривал отцовство.

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца и других социальных выплат потребовалось судебное установление факта признания отцовства. Сложность дела заключалась в отсутствии возможности провести стандартную генетическую экспертизу по биоматериалам родственников погибшего, поскольку таких родственников не оказалось. Суд запросил образцы крови погибшего, сохранившиеся в медицинской документации, и назначил судебно-медицинскую генетическую экспертизу. Исследование подтвердило, что мужчина является биологическим отцом ребенка. Также были изучены показания свидетелей, которые подтвердили, что при жизни военнослужащий признавал ребенка и проявлял о нем заботу. В результате суд удовлетворил исковые требования и установил факт отцовства, а женщина и ее ребенок получат выплаты.

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