В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений

В Улан-Удэ на озере Тулунжа установили дополнительные водопропускные трубы. Работы проводили сотрудники администрации Советского района, комбината по благоустройству и местные жители.

Проблема затопления территорий оставалась острой для горожан на протяжении многих лет. Выполненные работы позволят снизить риски и повысить уровень безопасности.

«Работы выполнены с целью увеличения пропускной способности водоёма, обеспечения своевременного оттока избыточных вод и профилактики подтопления жилых домов, расположенных в микрорайоне Тулунжа, в периоды интенсивного снеготаяния, весенних паводков и выпадения обильных осадков», - прокомментировали в администрации Советского района.