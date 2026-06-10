Общество 10.06.2026 в 14:20

В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений

На одноименном озере устанавливают трубы
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жителей Тулунжи спасают от подтоплений
Фото: администрация Советского района

В Улан-Удэ на озере Тулунжа установили дополнительные водопропускные трубы. Работы проводили сотрудники администрации Советского района, комбината по благоустройству и местные жители.

Проблема затопления территорий оставалась острой для горожан на протяжении многих лет. Выполненные работы позволят снизить риски и повысить уровень безопасности.

«Работы выполнены с целью увеличения пропускной способности водоёма, обеспечения своевременного оттока избыточных вод и профилактики подтопления жилых домов, расположенных в микрорайоне Тулунжа, в периоды интенсивного снеготаяния, весенних паводков и выпадения обильных осадков», - прокомментировали в администрации Советского района.

 

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