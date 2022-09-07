Ростех поставит «Аэрофлоту» 339 самолетов российского производства

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, Ростех) Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский подписали соглашение о намерениях на приобретение 339 самолетов российского производства. Торжественная церемония подписания состоялась в рамках VII Восточного экономического форума в присутствии заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.Соглашение предусматривает поставку руппе «Аэрофлот» на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год, сообщила пресс-служба Ростеха.«Контракт станет основным для фондирования из ФНБ – государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки. В связи с тем, что первые серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе возникающую разницу между поставочной ценой и фактической себестоимостью будем компенсировать из бюджета. С увеличением серийности от этой дополнительной меры будем уходить. Совместно с Минфином и Минэкономразвития России проводится работа по оптимизации процедур предоставления средств ФНБ для программы обновления парка. Нам крайне важно оперативно в текущих условиях начать производство серийных машин в рамках контракта», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.Документ предполагает, что в 2023 году в авиакомпании группы поступят первые два Superjet-NEW, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.«На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Из 339 самолетов почти 300 – это машины новых поколений МС-21 и «Суперджет». Надежным подспорьем им станет Ту-214 – этот самолет ранее производился для спецзаказчиков и хорошо зарекомендовал себя. Флагманом в парке «Аэрофлота» станет именно МС-21 – это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры. Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортозамещенном виде – с бортовыми системами и агрегатами российского производства», – прокомментировал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.«Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю «Аэрофлота». Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России. «Аэрофлот» на протяжении своей почти вековой истории успешно осваивал и эффективно эксплуатировал лучшие образцы отечественной авиатехники. Подписание соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия – это великая авиационная держава, обладающая огромным потенциалом и богатейшим опытом в области авиастроения, способная производить надежные и современные самолеты», – сказал Сергей Александровский.«В лице группы «Аэрофлот» мы получаем надежного партнера по вводу в эксплуатацию отечественных авиалайнеров нового поколения. С учетом беспрецедентного объема заказа, его выполнение становится одним из приоритетов ОАК на ближайшие годы, ведь от реализации сегодняшнего соглашения во многом зависит транспортная доступность регионов России и мобильность населения нашей страны. Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023–2025 годах мы планируем уже до конца текущего года», – заявил Юрий Слюсарь.Superjet-100 – это региональный самолет нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Самолет предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды. Серийный выпуск модификации SSJ-100 в настоящее время развернут в Комсомольске-на-Амуре. Там же в настоящее время ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству импортозамещенной модификации.– среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. От аналогов МС-21 отличается применением композитного крыла и перспективных металлических сплавов в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения, а также более совершенной аэродинамикой и использованием высокоэффективного двигателя нового поколения (ПД-14). Строительство самолетов МС-21 осуществляется в Иркутске.– среднемагистральный самолет вместимостью до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами, соответствующими высоким стандартам безопасности и качества. Его отличают высокие аэродинамическое качество и летно-технические характеристики. В ходе производства самолет постоянно совершенствуется, повышается уровень комфорта пассажиров и удобство эксплуатации. Ту-214 производится в Казани.Фото: Объединенная авиастроительная корпорация