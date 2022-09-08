Общество 08.09.2022 в 12:50
В Бурятии взыскано 185 тыс руб с коррумпированного рыбинспектора
Это сумма взяток, полученных им от браконьеров, которых он опекал, оберегая от коллег и полиции
Текст: Алексей Субботин
Государственный инспектор Росрыболовства, «крышевавший» трех браконьеров на Байкале в Бурятии, вернет в казну сумму полученных от них взяток - 185 тыс руб. В 2021 году он лично получил от них эти деньги за активное оказание помощи в незаконной добыче омуля в Байкале, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в мае 2022 года бывший государственный инспектор отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству признан виновным в «превышении должностных полномочий» и «получении должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» Он продавал браконьерам информацию о дислокации постов рыбоохраны и полиции и графике полетов квадракоптеров над Байкалом.
В соответствии с действующим законодательством все полученные в качестве взятки денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.
В этой связи Бурятским транспортным прокурором направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ три исковых заявления о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств в общей сумме 185 тыс. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Вину в совершенных преступлениях рыбинспектор признал в полном объеме.
Решения суда в законную силу не вступили, отметили в прокуратуре.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в мае 2022 года бывший государственный инспектор отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству признан виновным в «превышении должностных полномочий» и «получении должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» Он продавал браконьерам информацию о дислокации постов рыбоохраны и полиции и графике полетов квадракоптеров над Байкалом.
В соответствии с действующим законодательством все полученные в качестве взятки денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.
В этой связи Бурятским транспортным прокурором направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ три исковых заявления о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств в общей сумме 185 тыс. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Вину в совершенных преступлениях рыбинспектор признал в полном объеме.
Решения суда в законную силу не вступили, отметили в прокуратуре.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru