Общество 08.09.2022 в 12:50

В Бурятии взыскано 185 тыс руб с коррумпированного рыбинспектора

Это сумма взяток, полученных им от браконьеров, которых он опекал, оберегая от коллег и полиции
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Текст: Алексей Субботин
В Бурятии взыскано 185 тыс руб с коррумпированного рыбинспектора
Государственный инспектор Росрыболовства, «крышевавший» трех браконьеров на Байкале в Бурятии, вернет в казну сумму полученных от них взяток - 185 тыс руб. В 2021 году он лично получил от них эти деньги за активное оказание помощи в незаконной добыче омуля в Байкале, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в мае 2022 года бывший государственный инспектор отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству признан виновным в «превышении должностных полномочий» и «получении должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» Он продавал браконьерам информацию о дислокации постов рыбоохраны и полиции и графике полетов квадракоптеров над Байкалом.

В соответствии с действующим законодательством все полученные в качестве взятки денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

В этой связи Бурятским транспортным прокурором направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ три исковых заявления о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств в общей сумме 185 тыс. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены. Вину в совершенных преступлениях рыбинспектор признал в полном объеме.

Решения суда в законную силу не вступили, отметили в прокуратуре. 

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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Росрыболовство коррупция взятки взыскание

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