В Улан-Удэ приехал легендарный путешественник Федор Конюхов
Сегодня, 8 сентября в Улан-Удэ приехал известный российский путешественник Федор Конюхов. Улан-Удэ стал началом его большой экспедиции – далее путешественник отправится в Кяхту, затем в Монголию в мотопробег по пустыне Гоби. В ближайшие дни он ознакомится с достопримечательностями нашего города. Встреча с легендой путешествий прошла в ресторане «Орда». Федор Конюхов посещает Бурятию уже не в первый раз – ранее он бывал здесь в 1991 году, в 2013 и в 2015 году.
Федору Конюхову уже 70 лет, но несмотря на возраст, он продолжает покорять все новые и новые просторы. Он приехал в сопровождении двух других известных путешественников – Александра Юнанова и Игоря Головатого. Александр – сторонник мототуризма. Он объездил уже более 50 стран мира. Игорь - опытный мотопутешественник, участник H.O.G. 1st Moscow Chapter Russia
«Небо у вас чистое-чистое. Ваша республика – самая солнечная! Даже в Сочи нет столько солнца, как у вас»,
- признался путешественник.
Экспедиция группы пройдет на трехколесных мотоциклах. Пока предполагается, что путь займет около 2 недель, но как признаются путешественники, все может измениться. Кроме того, Федор Конюхов добавил, что в Улан-Удэ он планирует когда-нибудь устроить выставку своих творческих работ, ведь он также художник - автор более 3000 работ. Большую часть картин он нарисовал во время своих путешествий.
«Экспедиция, на самом деле, сложилась очень спонтанно, потому что техника, которую мы сейчас используем, строилась для нашей совместной с Федором Филипповичем экспедиции на Северный полюс. Но так получилось, что сначала помешал COVID-19, потом другие обстоятельства, в третий раз мы отложили зимой экспедицию на Северный полюс. Подумали, что так не годиться – технику все равно испытывать надо. Говорим: «Федор Филиппович, ты в Гоби был? Не был? А поехали в Гоби!» И вот за полгода удалось организовать эту экспедицию. Основная цель – это испытание техники, в первую очередь. Для нас важно испытать то, что мы построили в относительно экстремальных условиях и на длительном пробеге. Задача – пройти всю пустыню Гоби»,
- рассказал Александр Юнанов о планах.
Федор Конюхов вспомнил, как посещал Байкал в 1991 году, был на острове Ольхон, как ел с рыбаками омуль и варил уху. Он отметил особенную красоту этого места.
Пресс-конференция с путешественниками прошла весьма тепло – Федор Конюхов много рассказывал о прошлых экспедициях, делился мнением насчет различных исторических событий и поведал некоторые планы на будущее. О результатах экспедиции в пустыню Гоби команда пообещала рассказать на обратном пути. Им предстоит преодолеть 1700 км в диких условиях пустыни.
«Я все мечтаю, что смогу перелететь через Байкал на воздушном шаре. Сейчас летел самолетом – так высоко, что я не успел налюбоваться. А если лететь на воздушном шаре, то низко, спокойно, чтобы посмотреть»,
- сказал Федор Конюхов.
Стоит отметить, Федор Конюхов известен не только как путешественник, но и как писатель, ученый и православный священник. Федор Конюхов объездил весь мир, в частности, он уже совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, первый и единственный человек, который смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях на весельной лодке. Он же - первый россиянин выполнивший программу «Семь Вершин мира» — совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента. Кроме того, он первый в мире достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).
Фото: "Номер один"