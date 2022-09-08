Общество 08.09.2022 в 19:23

В Улан-Удэ приехал легендарный путешественник Федор Конюхов

Он пересек Тихий океан на лодке, совершил несколько кругосветных путешествий, покорил 7 вершин мира и многое другое
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ приехал легендарный путешественник Федор Конюхов

Сегодня, 8 сентября в Улан-Удэ приехал известный российский путешественник Федор Конюхов. Улан-Удэ стал началом его большой экспедиции – далее путешественник отправится в Кяхту, затем в Монголию в мотопробег по пустыне Гоби. В ближайшие дни он ознакомится с достопримечательностями нашего города. Встреча с легендой путешествий прошла в ресторане «Орда». Федор Конюхов посещает Бурятию уже не в первый раз – ранее он бывал здесь в 1991 году, в 2013 и в 2015 году.

«Небо у вас чистое-чистое. Ваша республика – самая солнечная! Даже в Сочи нет столько солнца, как у вас»,

 - признался путешественник.
Федору Конюхову уже 70 лет, но несмотря на возраст, он продолжает покорять все новые и новые просторы. Он приехал в сопровождении двух других известных путешественников – Александра Юнанова и Игоря Головатого. Александр – сторонник мототуризма. Он объездил уже более 50 стран мира. Игорь - опытный мотопутешественник, участник H.O.G. 1st Moscow Chapter Russia

«Экспедиция, на самом деле, сложилась очень спонтанно, потому что техника, которую мы сейчас используем, строилась для нашей совместной с Федором Филипповичем экспедиции на Северный полюс. Но так получилось, что сначала помешал COVID-19, потом другие обстоятельства, в третий раз мы отложили зимой экспедицию на Северный полюс. Подумали, что так не годиться – технику все равно испытывать надо. Говорим: «Федор Филиппович, ты в Гоби был? Не был? А поехали в Гоби!» И вот за полгода удалось организовать эту экспедицию. Основная цель – это испытание техники, в первую очередь. Для нас важно испытать то, что мы построили в относительно экстремальных условиях и на длительном пробеге. Задача – пройти всю пустыню Гоби», 

- рассказал Александр Юнанов о планах.
Экспедиция группы пройдет на трехколесных мотоциклах. Пока предполагается, что путь займет около 2 недель, но как признаются путешественники, все может измениться. Кроме того, Федор Конюхов добавил, что в Улан-Удэ он планирует когда-нибудь устроить выставку своих творческих работ, ведь он также художник - автор более 3000 работ. Большую часть картин он нарисовал во время своих путешествий.

Федор Конюхов вспомнил, как посещал Байкал в 1991 году, был на острове Ольхон, как ел с рыбаками омуль и варил уху. Он отметил особенную красоту этого места.

«Я все мечтаю, что смогу перелететь через Байкал на воздушном шаре. Сейчас летел самолетом – так высоко, что я не успел налюбоваться. А если лететь на воздушном шаре, то низко, спокойно, чтобы посмотреть»,

 - сказал Федор Конюхов.
Пресс-конференция с путешественниками прошла весьма тепло – Федор Конюхов много рассказывал о прошлых экспедициях, делился мнением насчет различных исторических событий и поведал некоторые планы на будущее. О результатах экспедиции в пустыню Гоби команда пообещала рассказать на обратном пути. Им предстоит преодолеть 1700 км в диких условиях пустыни.

Стоит отметить, Федор Конюхов известен не только как путешественник, но и как писатель, ученый и православный священник. Федор Конюхов объездил весь мир, в частности, он уже совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику на парусных яхтах, первый и единственный человек, который смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях на весельной лодке. Он же - первый россиянин выполнивший программу «Семь Вершин мира» — совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента. Кроме того, он первый в мире достиг пяти полюсов Земли: Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов).

Фото: "Номер один"
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