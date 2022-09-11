Из Бурятии за полгода уехали 383 медика

«У меня раньше были обычные потребкредиты по картам, я много не брала, обслуживала и погашала, а весной 2020 года, когда существенно добавили за работу с ковидными больными, сразу же нас стали обрабатывать банки с предложением оформить кредит, - рассказывает Аюна, бывший врач терапевт одной из районных больниц. - Я оформила ипотеку и эти два года выплачивала кредит».

«У нас все специалисты узкого профиля уехали, работают терапевты, а хирург приезжает в Усть-Баргузин из Баргузина, - сетует местный депутат Михаил Кочмарев. - Раньше приезжали из Улан-Удэ, но благоустроенного жилья специалистам не дают, и люди вскоре уезжают обратно».

По данным Федерального фонда ОМС (ФОМС), на 1 июля 2022 общая численность врачей, нанятых сверх численности медработников организации, составила 145 010 человек (по сравнению с началом года это меньше на 1,9%). Численность вновь нанятых врачей и среднего медицинского персонала (по сравнению с началом года), уменьшилась в 66 субъектах, и только в 13 регионах наблюдался рост.Для примера, в Красноярском крае и Новосибирской области число только что трудоустроенных медиков (по сравнению с 2021 годом) сократилось примерно на 400 человек.Среди главных причин убыли медработников называется улучшение ситуации с ковидом. С весны 2022 года коронавирус, вернее, штамм омикрон превратился в банальный ОРВИ, а опасность вируса и смертность значительно снизились. В связи с этим выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, федеральные чиновники решили значительно сократить. Хотя с 1 июля медики стали получать дополнительные 25% к окладу, но более существенные, достигавшие порой 100% от прежних заработков «ковидные» выплаты приостановлены.Между тем значительное и резкое понижение доходов бурятские медики перенесли весьма болезненно. Ведь к хорошему привыкают очень быстро. Трудно мыслить иначе, если врач раньше получала свыше 100 тыс. рублей в месяц, а сейчас лишь около 50 тыс. рублей. Но два года нормальных доходов закончились, а расходы за это время для многих врачей увеличились. И главной проблемой стали банковские кредиты.Но как только выплаты убрали, так врач едва не налетела на просрочку - ее зарплаты стало не хватать на обслуживание кредита. В итоге приняла решение ехать в Москву и устроиться терапевтом в поликлинику на зарплату в 100 - 130 тыс. рублей. Что позволяет выплачивать кредиты и снимать жилье в столице.Аюна называет эту работу «вахтой», они вместе с коллегой снимают жилье за 40 тыс. рублей в месяц, а остальное откладывают на выплату кредитов.Судя по всему, подобные ценовые качели с зарплатами ни к чему хорошему не приводят. Такие богатые субъекты, как Москва, вытягивают не только деньги из российских регионов, но и квалифицированные кадры. А ведь обеспеченность медицинской помощью должна соблюдаться во всех российских регионах.Что касается закрепления кадров в регионе, особенно на селе, то одна из главных проблем - нехватка благоустроенного жилья в районах.Пока более-менее закрепляют врачей в селах и небольших городах Бурятии по программе «Земский доктор». Где медики могут получить единовременные выплаты до 3 млн рублей. Для этого необходимо отработать на селе по контракту пять лет.Однако главное, что приводит к росту миграционных настроений среди медиков, это то, что их профессия позволяет трудоустраиваться им в более богатых регионах. А это уже федеральный вопрос - как сделать так, чтобы Москва не аккумулировала в себе как все финансы, так и людей - главное богатство страны.Дмитрий Родионов, «Номер один».