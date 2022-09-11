Общество 11.09.2022 в 07:00

Из Бурятии за полгода уехали 383 медика

Среди главных причин этого называется, как ни странно,  улучшение ситуации с ковидом
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Из Бурятии за полгода уехали 383 медика
pixabay.com
По данным Федерального фонда ОМС (ФОМС), на 1 июля 2022 общая численность врачей, нанятых сверх численности медработников организации, составила 145 010 человек (по сравнению с началом года это меньше на 1,9%).  Численность вновь нанятых врачей и среднего медицинского персонала (по сравнению с началом года), уменьшилась в 66 субъектах, и только в 13 регионах наблюдался рост. 

Для примера, в Красноярском крае и Новосибирской области число только что трудоустроенных медиков (по сравнению с 2021 годом) сократилось примерно на  400 человек.

Среди главных причин убыли медработников называется улучшение ситуации с ковидом. С весны 2022 года коронавирус, вернее, штамм омикрон превратился в банальный ОРВИ, а опасность вируса и смертность значительно снизились. В связи с этим выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, федеральные чиновники решили значительно сократить. Хотя с 1 июля  медики стали  получать дополнительные 25% к окладу, но более существенные, достигавшие порой 100% от прежних заработков  «ковидные» выплаты  приостановлены. 

Между тем значительное и резкое понижение доходов бурятские медики перенесли весьма болезненно.  Ведь к хорошему привыкают очень быстро. Трудно мыслить иначе, если врач раньше получала свыше 100 тыс. рублей в месяц, а сейчас лишь около 50 тыс.  рублей.  Но два года нормальных доходов закончились, а расходы за это время для многих врачей увеличились. И главной проблемой стали банковские кредиты. 

«У меня раньше были обычные потребкредиты по картам, я много не брала, обслуживала и погашала, а весной 2020 года, когда  существенно добавили за работу с ковидными больными,   сразу же нас стали обрабатывать банки с предложением оформить кредит, - рассказывает Аюна, бывший врач терапевт одной из районных больниц. - Я оформила ипотеку и  эти два года выплачивала кредит».


Но как только выплаты убрали, так врач едва не налетела на просрочку - ее зарплаты стало не хватать на обслуживание кредита. В итоге  приняла решение ехать в Москву и устроиться терапевтом в поликлинику на зарплату в 100 - 130 тыс. рублей.  Что позволяет выплачивать кредиты и снимать жилье в столице. 

Аюна называет эту работу «вахтой», они вместе с  коллегой снимают жилье за 40 тыс. рублей в месяц, а остальное откладывают на выплату кредитов. 

Судя по всему, подобные ценовые качели с зарплатами ни к чему хорошему не приводят. Такие богатые субъекты,   как Москва, вытягивают не только деньги из российских регионов, но и квалифицированные кадры. А ведь обеспеченность медицинской помощью должна соблюдаться во всех российских регионах.

Что касается закрепления кадров в регионе, особенно на селе, то одна из главных проблем - нехватка благоустроенного жилья в районах. 

«У нас все специалисты узкого профиля уехали, работают терапевты, а  хирург приезжает в Усть-Баргузин из Баргузина, - сетует местный депутат Михаил Кочмарев. - Раньше приезжали из Улан-Удэ, но благоустроенного жилья специалистам не дают, и люди вскоре уезжают обратно».


Пока более-менее закрепляют врачей  в селах и  небольших городах Бурятии  по программе «Земский доктор». Где медики могут получить единовременные  выплаты  до 3 млн рублей.  Для этого необходимо отработать на селе по контракту пять лет.

Однако главное, что приводит к росту миграционных настроений среди медиков, это то, что их профессия позволяет  трудоустраиваться  им в более богатых регионах.  А это уже федеральный вопрос - как сделать так, чтобы Москва не аккумулировала в себе как все финансы, так и людей - главное богатство страны. 

Дмитрий Родионов, «Номер один». 
Теги
медики

Все новости

«Доброжелательно и с пользой»
10.09.2022 в 20:09
Бизнес Бурятии демонстративно игнорирует ФГИС «Меркурий»
10.09.2022 в 18:24
Уже 40 парков и скверов благоустроили в Бурятии в этом году
10.09.2022 в 17:36
Руководство Мьянмы рассматривает возможность поставки запчастей с ЛВРЗ
10.09.2022 в 17:20
В Улан-Удэ делегации Мьянмы представили фонд редких изданий о буддизме
10.09.2022 в 12:42
Правление СНТ «Зенит» требует от дачников деньги и персональные данные
10.09.2022 в 11:37
Киберпреступления проникли в маркетплейсы
10.09.2022 в 09:00
В школах Бурятии всерьез занялись воспитанием патриотизма
10.09.2022 в 08:00
В Бурятии выдача розничных кредитов выросла до 3 миллиардов рублей в месяц
10.09.2022 в 07:00
Улан-Удэ начал получать новые большие пассажирские автобусы
09.09.2022 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
«Доброжелательно и с пользой»
Глава Бурятии оценил переговоры с делегацией Республики Союз Мьянма во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном
10.09.2022 в 20:09
Бизнес Бурятии демонстративно игнорирует ФГИС «Меркурий»
С начала года в республике выявлено более 35 тысяч непогашенных ветеринарных сертификатов  
10.09.2022 в 18:24
Уже 40 парков и скверов благоустроили в Бурятии в этом году
В республике с каждым днем увеличивается количество пространств, которые становятся центром притяжения
10.09.2022 в 17:36
Руководство Мьянмы рассматривает возможность поставки запчастей с ЛВРЗ
Обсуждается и участие в модернизации железной дороги Мьянмы предприятий Трансмашхолдинга
10.09.2022 в 17:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru