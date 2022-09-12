В Улан-Удэ компанию 10 раз оштрафовали за незаконную расклейку объявлений

В Улан-Удэ на административной комиссии Железнодорожного района рассмотрели 10 административных протоколов в отношении ООО «Твой путь» за расклейку объявлений в неположенных местах. Как сообщили в мэрии города, по каждому протоколу на компанию наложен штраф в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч.«Всего в Улан-Удэ с начала года специалисты Управления административного контроля Комитета городского хозяйства выписали 132 протокола за незаконную расклейку объявлений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей», - рассказали в мэрии.Как напомнили в городской администрации, штрафы за расклейку объявлений в неположенных местах предусматривают взыскания с граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; с должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей; с юридических лиц – от 40 до 60 тыс рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ