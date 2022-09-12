Общество 12.09.2022 в 11:23
В Улан-Удэ компанию 10 раз оштрафовали за незаконную расклейку объявлений
Общая сумма штрафов составила 600 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на административной комиссии Железнодорожного района рассмотрели 10 административных протоколов в отношении ООО «Твой путь» за расклейку объявлений в неположенных местах. Как сообщили в мэрии города, по каждому протоколу на компанию наложен штраф в размере 60 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 600 тысяч.
«Всего в Улан-Удэ с начала года специалисты Управления административного контроля Комитета городского хозяйства выписали 132 протокола за незаконную расклейку объявлений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей», - рассказали в мэрии.
Как напомнили в городской администрации, штрафы за расклейку объявлений в неположенных местах предусматривают взыскания с граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; с должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей; с юридических лиц – от 40 до 60 тыс рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Всего в Улан-Удэ с начала года специалисты Управления административного контроля Комитета городского хозяйства выписали 132 протокола за незаконную расклейку объявлений. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей», - рассказали в мэрии.
Как напомнили в городской администрации, штрафы за расклейку объявлений в неположенных местах предусматривают взыскания с граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; с должностных лиц – от 10 до 15 тыс рублей; с юридических лиц – от 40 до 60 тыс рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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