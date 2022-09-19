Порядок оформления похорон одинокого человека

Обратиться в специализированную службу для оформления похорон может любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к умершему. Это могут быть родственники покойного, друзья, коллеги, представители социальной службы или соседи.Для начала необходимо получить медицинское заключение о смерти. Его можно взять в медицинской организации, где проводилось патологоанатомическое исследование, а в остальных случаях – в поликлинике, к которой человек был прикреплен.Также в бюро понадобится паспорт умершего и размеры гроба (их предоставляют в морге). На основании этих документов специалисты сами оформят в органах ЗАГС свидетельство о смерти и помогут по всем вопросам оказания ритуальных услуг.Согласно федеральному закону № 8 «О погребении и похоронном деле», если родные покойного решат самостоятельно провести похороны, им выплачивается социальное пособие на погребение размером в 8357 руб.- оформление всех необходимых документов;- предоставление деревянного гроба без обивки;- предоставление регистрационной таблички и номера;- рытье могилы;- доставка гроба к моргу и транспортировка на кладбище;- опускание гроба с телом в могилу, засыпка землей;- формирование надмогильного холма и установка тумбочки.