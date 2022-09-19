Общество 19.09.2022 в 10:10
Порядок оформления похорон одинокого человека
Разбираемся в непростом вопросе
Текст: Номер один
«Правда ли, что при обращении в похоронное бюро, необходимо предоставить трудовую книжку умершего? Если трудовой нет, то хоронят как бездомного? Как быть, если умерший был одинок? Что делать, куда обращаться, как его хоронят? И вообще, выделяет ли государство деньги на похоронные дела?»
Татьяна, г. Улан-Удэ
Обратиться в специализированную службу для оформления похорон может любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к умершему. Это могут быть родственники покойного, друзья, коллеги, представители социальной службы или соседи.
Для начала необходимо получить медицинское заключение о смерти. Его можно взять в медицинской организации, где проводилось патологоанатомическое исследование, а в остальных случаях – в поликлинике, к которой человек был прикреплен.
Также в бюро понадобится паспорт умершего и размеры гроба (их предоставляют в морге). На основании этих документов специалисты сами оформят в органах ЗАГС свидетельство о смерти и помогут по всем вопросам оказания ритуальных услуг.
Согласно федеральному закону № 8 «О погребении и похоронном деле», если родные покойного решат самостоятельно провести похороны, им выплачивается социальное пособие на погребение размером в 8357 руб.
В случае, если у покойного нет родственников и близких, то государством гарантируется следующий перечень услуг на сумму 26 000 руб., куда входит:
- оформление всех необходимых документов;
- предоставление деревянного гроба без обивки;
- предоставление регистрационной таблички и номера;
- рытье могилы;
- доставка гроба к моргу и транспортировка на кладбище;
- опускание гроба с телом в могилу, засыпка землей;
- формирование надмогильного холма и установка тумбочки.
Татьяна, г. Улан-Удэ
Обратиться в специализированную службу для оформления похорон может любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к умершему. Это могут быть родственники покойного, друзья, коллеги, представители социальной службы или соседи.
Для начала необходимо получить медицинское заключение о смерти. Его можно взять в медицинской организации, где проводилось патологоанатомическое исследование, а в остальных случаях – в поликлинике, к которой человек был прикреплен.
Также в бюро понадобится паспорт умершего и размеры гроба (их предоставляют в морге). На основании этих документов специалисты сами оформят в органах ЗАГС свидетельство о смерти и помогут по всем вопросам оказания ритуальных услуг.
Согласно федеральному закону № 8 «О погребении и похоронном деле», если родные покойного решат самостоятельно провести похороны, им выплачивается социальное пособие на погребение размером в 8357 руб.
В случае, если у покойного нет родственников и близких, то государством гарантируется следующий перечень услуг на сумму 26 000 руб., куда входит:
- оформление всех необходимых документов;
- предоставление деревянного гроба без обивки;
- предоставление регистрационной таблички и номера;
- рытье могилы;
- доставка гроба к моргу и транспортировка на кладбище;
- опускание гроба с телом в могилу, засыпка землей;
- формирование надмогильного холма и установка тумбочки.
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