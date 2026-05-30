Роспотребнадзор посоветовал жителям Бурятии по-новому мыть фрукты и овощи

Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии напомнили жителям республики о важности правильной обработки овощей и фруктов перед употреблением. Как сообщаете я на сайте ведомства, если продукты выглядят чистыми, на их поверхности могут оставаться частицы почвы, пыль, бактерии, а также следы химических веществ, используемых при выращивании и хранении.В ведомстве отметили, что многие фрукты и овощи покрываются специальными составами и воском для увеличения срока хранения. Кроме того, опасные микроорганизмы могут попасть на мякоть плодов во время чистки, поэтому мыть необходимо даже те продукты, с которых затем снимается кожура. Перед обработкой продуктов специалисты рекомендуют тщательно мыть руки. Овощи, зелень, ягоды и фрукты лучше промывать непосредственно перед употреблением, а не заранее. Плоды следует держать под проточной водой, аккуратно протирая руками, губкой или специальной щеткой. Особенно это касается картофеля, моркови, свеклы и других твердых овощей. У белокочанной капусты рекомендуется обязательно удалять несколько верхних листов. Для фруктов с восковым покрытием допускается использование щетки, однако кожуру с таких плодов лучше снимать перед употреблением. При этом специалисты советуют отказаться от использования мыла и средств для мытья посуды, поскольку их частицы могут остаться на поверхности продуктов.Ягоды и зелень рекомендуется промывать в дуршлаге под слабой струей прохладной воды, осторожно перемешивая. Долго замачивать такие продукты не стоит, чтобы они не потеряли форму и вкус.Если есть сомнения в чистоте овощей или фруктов, специалисты советуют замочить их на несколько минут в растворе воды с уксусом в пропорции один к трем либо использовать раствор пищевой соды. После этого продукты необходимо снова тщательно промыть чистой водой. После мытья овощи и фрукты рекомендуется обсушить бумажными салфетками или чистым полотенцем.Фото: нейросеть