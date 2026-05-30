В Бурятии районный Центр помощи детям-сиротам остаётся недоступным для инвалидов

В Хоринском районе центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, уже год не может исполнить решение суда. Прокуратура требовала сделать здание доступным для маломобильных групп населения: установить пандусы, расширить дверные проёмы, оборудовать санузлы по специальным нормативам. А заодно - отремонтировать систему отопления и утеплить стены. Суд дал отсрочку до 2026 года, потом продлил до июля того же года. Работы так и не начались.В июне 2024 года районный суд удовлетворил иск прокурора. Центр помощи детям обязали в срок до 1 июля 2025 года устранить все нарушения. Министерству соцзащиты поручили профинансировать эти работы до 30 ноября 2024 года.Но в январе 2026 года дирекция центра попросила отсрочку - до 1 июля 2027 года. В заявлении объяснили: своими силами ничего не сделать, всё упирается в деньги. В учреждении подготовили смету - капитальный ремонт обойдётся почти в 13,2 миллиона рублей. В 2025 году успели только заменить окна и купить четыре тепловые завесы. А также приобрели инвалидную коляску - для доступа маломобильных граждан в здание. Но пандусы так и не появились. Санузлы не переоборудовали.Суд первой инстанции отсрочил исполнение решения до 31 декабря 2026 года. Но прокуратура посчитала, что это слишком долго, и обжаловала определение.Апелляционный суд частично поддержал надзорное ведомство. Судья указал: «отсутствие достаточных средств не является уважительной причиной неисполнения решения суда», но в данном случае это заслуживает внимания. Центр - бюджетное учреждение, своего дохода не имеет и полностью зависит от финансирования. Однако срок отсрочки сократили - до 31 июля 2026 года. Именно до этого дня профильное министерство обязано изыскать деньги и запустить работы.Фото: «Номер один»