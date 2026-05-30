В Иркутске вводят новые штрафы

В Иркутской области планируется повышение штрафов за ночной шум, непристойные рисунки и надписи, а также справление нужды в общественных местах. Как сообщает портал «IRCSITY.RU», власти региона разрабатывают законопроект, который внесет изменения в существующие административные санкции.Предлагается увеличить размеры штрафов более чем в два раза, поскольку действующие меры, по мнению разработчиков, не оказывают должного сдерживающего эффекта. Изменения коснутся четырех статей Кодекса об административных правонарушениях.Так, за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрены штрафы для граждан от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 10000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 15000 рублей. Выбрасывание предметов на спортивных объектах во время мероприятий повлечет штраф для граждан от 2000 до 5000 рублей. За нанесение непристойных надписей и рисунков в общественных местах гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Справление нужды в неположенных местах также обойдется гражданам в сумму от 1500 до 3000 рублей.Фото: нейросеть