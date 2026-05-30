Общество 30.05.2026 в 13:31
В Иркутске откроется тайский отель
Международная сеть Dusit планирует запустить гостиницу в столице региона
Текст: Иван Иванов
Тайская гостиничная сеть Dusit International планирует открыть отель в Иркутске в 2028–2029 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя бренда в России Алексиса Делароффа. Этот шаг является частью более масштабных планов компании по развитию на российском рынке. Dusit International, основанная в 1948 году, уже имеет обширное присутствие по всему миру, насчитывая 57 отелей и 240 вилл в 18 странах.
«Коммерсантъ» отмечает, что в 2026 году уже открылся отель под брендом Dusit в Анапе, принадлежащий структурам местного бизнесмена Валерия Димоева. По словам Алексиса Делароффа, после Иркутска планируются открытия на Алтае, Камчатке, в поселке Шерегеш и Владивостоке. Компания Dusit International заявила о своей работе в России в 2024 году и намерена открыть в общей сложности 22 отеля, которые предоставят около 3,5 тысяч номеров. Уже заключено 10 договоров на управление и представление бренда по франшизе, а еще по 12 гостиницам ведутся активные переговоры.
Фото: нейросеть
