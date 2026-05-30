Общество 30.05.2026 в 13:31

В Иркутске откроется тайский отель

Международная сеть Dusit планирует запустить гостиницу в столице региона
Текст: Иван Иванов
Тайская гостиничная сеть Dusit International планирует открыть отель в Иркутске в 2028–2029 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя бренда в России Алексиса Делароффа. Этот шаг является частью более масштабных планов компании по развитию на российском рынке. Dusit International, основанная в 1948 году, уже имеет обширное присутствие по всему миру, насчитывая 57 отелей и 240 вилл в 18 странах.

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2026 году уже открылся отель под брендом Dusit в Анапе, принадлежащий структурам местного бизнесмена Валерия Димоева. По словам Алексиса Делароффа, после Иркутска планируются открытия на Алтае, Камчатке, в поселке Шерегеш и Владивостоке. Компания Dusit International заявила о своей работе в России в 2024 году и намерена открыть в общей сложности 22 отеля, которые предоставят около 3,5 тысяч номеров. Уже заключено 10 договоров на управление и представление бренда по франшизе, а еще по 12 гостиницам ведутся активные переговоры.

Фото: нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
