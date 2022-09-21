Продление больничного

На основании пункта 14 Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе, при выписке гражданина после оказания ему медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) листок нетрудоспособности формируется (выдается) в день выписки из медицинской организации, где ему оказывалась медицинская помощь, за весь период оказания медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях дневного стационара).При продолжении срока временной нетрудоспособности решение о продлении листка нетрудоспособности единовременно на срок не более 10 календарных дней принимается врачебной комиссией медицинской организации, проводившей оказание медицинской помощи гражданину в стационарных условиях (в условиях дневного стационара).Таким образом, при завершении стационарного лечения при необходимости освобождения от работы, в том числе гражданина, осуществляющего уход за больным членом семьи, на период после выписки из стационара, медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, по решению врачебной комиссии вправе продлить листок нетрудоспособности на период, необходимый для лечения, но не более, чем на 10 календарных дней.