Общество 23.09.2022 в 10:23

Что включает сумма родового сертификата

И можно ли его использовать не по назначению?
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Текст: Номер один
Что включает сумма родового сертификата
«Из чего складывается сумма родового сертификата?»
Ульяна, г. Улан-Удэ

Отвечает Фонд социального страхования РФ: 

- Суммарная стоимость всего родового сертификата составляет 12 000 рублей. Из которых:

- 4000 рублей – услуги женской консультации.  В том числе медицинские услуги – 3000 рублей, из них 20 - 33% (от 600 до 900 руб.) на лекарственное обеспечение во время беременности, т.е. за все время наблюдения по беременности. Лекарственное обеспечение во время беременности производится по назначению лечащего врача по медицинским показаниям. Так же часть средств идет на закупку оборудования и расходные материалы. И 1000 рублей за оказание беременным женщинам правовой, психологической и медико-социальной помощи.

- 6000 руб. – услуги родильного дома (оборудование, медикаменты, расходные материалы);

- 2000 руб. - услуги детской поликлиники. Куда включено обследование ребенка до 1 года.

Важно помнить, что нельзя использовать родовые сертификаты на погашение платных услуг. Также невозможно получить денежные выплаты вместо родового сертификата – он используется только в медицинских учреждениях.
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