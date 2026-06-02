В Бурятии устанавливают личность фермера по кличке Генерал

В Бурятии устанавливают личность мужчины, предположительно 40-45 лет. Как рассказали в полиции республики, он уже 16 лет проживает на территории Бичурского района и с 2012 года трудится на ферме в той же местности.

Сам мужчина называет себя Александром, но, помимо этого, имеет кличку «Генерал». Другой информацией полиция не располагает.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине, в МВД республики просят позвонить по номеру телефона 8(914)638-70-77.

Фото: МВД РБ