В Бурятии завершилось предварительное голосование «Единой России» в Госдуму

В Бурятии подвели итоги предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия». Явным лидером с большим отрывом является Герой России, участник СВО, кавалер трех орденов Мужества, курсант президентской программы «Время Героев» Дашибал Мункожаргалов (более 40 тысяч голосов).

Второе место занял действующий депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов (28,5 тысяч голосов). На третьей строчке расположилась ректор Восточно-Сибирского института культуры и искусств Елена Перова (20,8 тысяч).

«Выборы показывают настроение в обществе. Наш народ, несмотря на все вызовы, трудности и всё происходящее, по-настоящему сплочен», - прокомментировал секретарь бурятского реготделения партии «Единая Россия» Алексей Цыденов.

Всего в республике проголосовало 61,5 тыс. человек.

«Благодарю всех жителей республики, которые принимали активное участие в предварительном голосовании, за оказанное доверие. Я понимаю, что это «аванс», который мне выдали. Этот результат – начало большой работы. Мне остается приложить максимум усилий на благо Бурятии, чтобы защищать интересы нашей республики», - сказал Дашибал Мункожаргалов.

Выборы в Государственную думу пройдут 18–20 сентября.