Чиновникам из Забайкалья придется вернуть 45 миллионов

Центральный районный суд Читы вынес решение по громкому делу о благоустройстве Парка угольщиков: троих бывших чиновников обязали вернуть городу 45 миллионов рублей. Именно столько заплатили подрядчику за работы, которые либо не выполнялись вовсе, либо делались откровенно спустя рукава. Как сообщает портал ZAB.RU, история с Парком угольщиков тянется уже несколько лет. В 2023 году разгорелся скандал вокруг качества благоустройства одного из главных парков Читы. Жители жаловались на кривые дорожки, некачественное покрытие и работы, которые выглядели как имитация бурной деятельности. Прокуратура начала проверку, которая переросла в уголовное дело. Ранее суд уже признал виновными нескольких фигурантов дела. Евгения Гуцула осудили за превышение должностных полномочий. Теперь дошла очередь до гражданского иска о возмещении ущерба. К ответственности привлекли муниципальных чиновников Марину Попову, Михаила Мельникова и Цыдена Цыренжапова. По версии прокуратуры, Попова при пособничестве двух других приняла невыполненные и некачественно выполненные работы. После этого подрядчику оплатили полную стоимость контракта — 45 миллионов рублей.

Суд установил прямую причинную связь между действиями чиновников и ущербом городскому бюджету. Размер взыскания равен полной стоимости муниципального контракта. Учитывая, что преступление совершалось с прямым умыслом, суд назначил солидарную ответственность — каждый отвечает за всю сумму целиком. Действующие лица и обстоятельства этого дела были бы неполными без фигуры экс-сити-менеджера Читы Александра Сапожникова. Хотя формально он и не попал под обжалуемый приговор, его тень нависала над процессом на протяжении всего времени. Изначально Сапожников проходил по делу в качестве подозреваемого, однако позднее его статус был изменён на свидетеля. Защита, впрочем, настаивала, что оснований для этого не было, указывая, что официального решения о прекращении его уголовного преследования так и не приняли.

В суде Сапожников, дававший показания более 4 часов, заявил, что его роль как руководителя ограничивалась «общим контролем». Однако суть обвинения против его подчинённых во многом строилась вокруг его прямых указаний. В апелляционной жалобе адвокат Марины Поповой прямо заявил, что именно Сапожников лично поручил принять объект фразой: «делайте что хотите, но объект должен быть принят». Защита настаивала, что эти слова были прямым императивным указанием. Сам Сапожников, хоть и дистанцировался от прямых распоряжений, признал: цели благоустройства парка достигнуты не были. Для чиновников история тоже неприятная: помимо уголовной ответственности, им грозит полное разорение. 45 миллионов на троих — это не те суммы, которые можно легко выплатить из зарплаты муниципального служащего.

Решение суда пока не вступило в силу — у ответчиков есть время на апелляцию.

Фото: нейросеть