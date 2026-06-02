Общество 02.06.2026 в 17:24

Чиновникам из Забайкалья придется вернуть 45 миллионов

Суд присудил им возврат огромных сумм за плохую работу
A- A+
Текст: Иван Иванов
Чиновникам из Забайкалья придется вернуть 45 миллионов

Центральный районный суд Читы вынес решение по громкому делу о благоустройстве Парка угольщиков: троих бывших чиновников обязали вернуть городу 45 миллионов рублей. Именно столько заплатили подрядчику за работы, которые либо не выполнялись вовсе, либо делались откровенно спустя рукава. Как сообщает портал ZAB.RU, история с Парком угольщиков тянется уже несколько лет. В 2023 году разгорелся скандал вокруг качества благоустройства одного из главных парков Читы. Жители жаловались на кривые дорожки, некачественное покрытие и работы, которые выглядели как имитация бурной деятельности. Прокуратура начала проверку, которая переросла в уголовное дело. Ранее суд уже признал виновными нескольких фигурантов дела. Евгения Гуцула осудили за превышение должностных полномочий. Теперь дошла очередь до гражданского иска о возмещении ущерба. К ответственности привлекли муниципальных чиновников Марину Попову, Михаила Мельникова и Цыдена Цыренжапова. По версии прокуратуры, Попова при пособничестве двух других приняла невыполненные и некачественно выполненные работы. После этого подрядчику оплатили полную стоимость контракта — 45 миллионов рублей.

Суд установил прямую причинную связь между действиями чиновников и ущербом городскому бюджету. Размер взыскания равен полной стоимости муниципального контракта. Учитывая, что преступление совершалось с прямым умыслом, суд назначил солидарную ответственность — каждый отвечает за всю сумму целиком. Действующие лица и обстоятельства этого дела были бы неполными без фигуры экс-сити-менеджера Читы Александра Сапожникова. Хотя формально он и не попал под обжалуемый приговор, его тень нависала над процессом на протяжении всего времени. Изначально Сапожников проходил по делу в качестве подозреваемого, однако позднее его статус был изменён на свидетеля. Защита, впрочем, настаивала, что оснований для этого не было, указывая, что официального решения о прекращении его уголовного преследования так и не приняли.

В суде Сапожников, дававший показания более 4 часов, заявил, что его роль как руководителя ограничивалась «общим контролем». Однако суть обвинения против его подчинённых во многом строилась вокруг его прямых указаний. В апелляционной жалобе адвокат Марины Поповой прямо заявил, что именно Сапожников лично поручил принять объект фразой: «делайте что хотите, но объект должен быть принят». Защита настаивала, что эти слова были прямым императивным указанием. Сам Сапожников, хоть и дистанцировался от прямых распоряжений, признал: цели благоустройства парка достигнуты не были. Для чиновников история тоже неприятная: помимо уголовной ответственности, им грозит полное разорение. 45 миллионов на троих — это не те суммы, которые можно легко выплатить из зарплаты муниципального служащего.

Решение суда пока не вступило в силу — у ответчиков есть время на апелляцию.

Фото: нейросеть

Все новости

В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
03.06.2026 в 16:00
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
03.06.2026 в 15:37
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
03.06.2026 в 15:11
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
03.06.2026 в 14:29
В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков
03.06.2026 в 14:00
Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения
03.06.2026 в 14:00
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
03.06.2026 в 13:44
В Бурятии ищут пропавшего 31-летнего мужчину
03.06.2026 в 13:36
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
Что заставило молодого человека внезапно раскаяться - неизвестно
03.06.2026 в 16:00
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
Они приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов для детей и молодёжи
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
Управление Росреестра по РБ сообщило о динамичном росте сделок с недвижимостью в регионе
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
«Света нет, бензин по 120 рублей с рук», - пишет Оксана Бухольцева
03.06.2026 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru