Дети мечтают обрести семью

«Чужих детей не бывает» — фраза, ставшая банальной от частого употребления. Но если вдуматься, это — истина. Если в вашем сердце живет нерастраченная нежность, если в вашем доме есть свободное место за обеденным столом, если вы чувствуете в себе силы разделить свою жизнь с тем, кто ждет этого больше всего на свете, — сделайте шаг. Позвоните или обратитесь в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.

Екатерина, 16 лет

Екатерина — человек, для которого характерны ответственность и аккуратность в любом деле. В общении она сдержанна и доброжелательна, не стремится быть в центре внимания, но всегда готова выслушать и оказать поддержку.

В учебной деятельности девушка проявляет усердие, особенно успешна в гуманитарных дисциплинах. Её главные увлечения лежат в творческой сфере, значительную часть свободного времени девочка посвящает рисованию.

Екатерина обладает развитым художественным вкусом, её работы отличаются оригинальностью, тонким чувством цвета, а также вниманием к деталям.

Анкета Екатерины: https://усыновите.рф/children/7t3yu-h1ts

Алексей, 14 лет

Алексей — рассудительный и ответственный юноша с неконфликтным характером. Он легко находит общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми, пользуется заслуженным уважением в коллективе.

В учёбе проявляет выраженный интерес к точным наукам и технике. Увлекается конструированием, любит разбираться в устройстве различных механизмов.

Свободное время посвящает спорту, что позволяет ему поддерживать дисциплину и уверенность в себе. При этом Алексей демонстрирует внутреннюю стойкость, честность и постоянное стремление к развитию.

Анкета Алексея: https://усыновите.рф/children/7t3yu-gp6o

Анна, 13 лет

Анна — активная и общительная девочка, которая легко находит общий язык со сверстниками и охотно участвует в школьных и общественных мероприятиях. Она отличается жизнерадостным характером и открытостью к новому. В учёбе Анна старательна, её особенно привлекают предметы, где можно проявить фантазию.

Особое место в жизни Анны занимает творчество. Её увлечение — алмазная мозаика. Проявляя удивительное терпение и аккуратность, она часами выкладывает сложные узоры. Работы девочки отличаются оригинальностью и хорошим художественным вкусом. Это хобби помогает ей развивать усидчивость и внимание к деталям.

Анкета Анны: https://усыновите.рф/children/7t3yu-giv4





Телефон для консультации будущих родителей:

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).

Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»