Общество 21.09.2022 в 10:12

Жители Бурятии вдруг засобирались в Монголию

Спрос на авиабилеты в соседнюю страну вырос
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии вдруг засобирались в Монголию
Резкое обострение геополитической напряжённости «аукнулось» и в Бурятии. В Улан-Удэ начиная с 20 сентября вырос спрос на единственный рейс, связывающий Бурятию с внешним миром - с Монголией. Авиабилетов на ближайшие даты вылета в Улан-Батор уже практически не осталось.

Как рассказал представитель одной из улан-удэнских туристических фирм, «со второй половины вчерашнего дня нас атаковали звонками, причём не только из Улан-Удэ, но и из других регионов с просьбой срочно купить им билеты на выезд из России». Однако, как отмечает туроператор, далеко не все заявки удалось обслужить: на нужные даты билеты уже продали.

В отделе бронирования «Hunny Air» на вопрос о наличии авиабилетов сообщили, что на 22 сентября все билеты уже распроданы. Свободные места пока еще есть на рейс 24 сентября.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия авиация

Все новости

В Национальной библиотеке Бурятии откроется XXVII Книжный салон
21.09.2022 в 11:02
В улан-удэнском сквере появились медведи
21.09.2022 в 10:54
Продление больничного
21.09.2022 в 10:18
Жители Бурятии вдруг засобирались в Монголию
21.09.2022 в 10:12
Омулевое чудо
21.09.2022 в 10:11
Житель Бурятии отправился в колонию строгого режима за пьяную езду
21.09.2022 в 10:01
В Бурятии «Хонда» протаранила дорожное ограждение
21.09.2022 в 09:50
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Баргузинском районе Бурятии
21.09.2022 в 09:41
В Улан-Удэ горит мастерская по пошиву чехлов
21.09.2022 в 09:38
В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в столкновении с фурой
21.09.2022 в 07:48
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Национальной библиотеке Бурятии откроется XXVII Книжный салон
В рамках ежегодной книжной ярмарки состоятся творческие вечера, встречи с писателями, блиц-презентации новых изданий
21.09.2022 в 11:02
В улан-удэнском сквере появились медведи
Горожан попросили бережно относиться к новым конструкциям
21.09.2022 в 10:54
Продление больничного
Может ли больничный лист быть продлен после стационарного лечения
21.09.2022 в 10:18
Омулевое чудо
Полицейские стали все чаще фиксировать необъяснимые паранормальные явления
21.09.2022 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru