Жители Бурятии вдруг засобирались в Монголию

Резкое обострение геополитической напряжённости «аукнулось» и в Бурятии. В Улан-Удэ начиная с 20 сентября вырос спрос на единственный рейс, связывающий Бурятию с внешним миром - с Монголией. Авиабилетов на ближайшие даты вылета в Улан-Батор уже практически не осталось.Как рассказал представитель одной из улан-удэнских туристических фирм, «со второй половины вчерашнего дня нас атаковали звонками, причём не только из Улан-Удэ, но и из других регионов с просьбой срочно купить им билеты на выезд из России». Однако, как отмечает туроператор, далеко не все заявки удалось обслужить: на нужные даты билеты уже продали.В отделе бронирования «Hunny Air» на вопрос о наличии авиабилетов сообщили, что на 22 сентября все билеты уже распроданы. Свободные места пока еще есть на рейс 24 сентября.Фото: «Номер один»