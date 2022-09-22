Общество 22.09.2022 в 12:25

Бурятия закупит автобусы для трех малых городов

Новый транспорт поступит в Кяхту, Северобайкальск и Закаменск
A- A+
Текст: Константин Воронов
Бурятия закупит автобусы для трех малых городов
14 автобусов для городов Кяхта, Северобайкальск и Закаменск планируется приобрести в 2022 году. На эти цели Бурятии в числе других регионов ДФО выделены средства из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона, сделать поездки и места для прогулок и отдыха более комфортными, – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 сентября.

14 новых автобусов распределят по трём городам: в Кяхту, Северобайкальск и Закаменск. Основная часть средств, выделенных на закупку автобусов поступила из федерального бюджета по Дальневосточной субсидии в рамках реализации Плана развития центров экономического роста Бурятии.

- Бурятия направила предложения в Минвостокразвития России по модернизации и развитию городского пассажирского транспорта в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста республики. Предложение сформировано на основании заявок, поступивших от администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского и Закаменского районов. Общая сумма, выделенная на покупку автобусов из федерального и республиканского бюджетов, составит 82 млн рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Как пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, все 14 автобусов закупят в этом году: для города Кяхты - 6 автобусов «ПАЗ» и 3 «ГАЗели», для Северобайкальска – 3 «ГАЗели» и для Закаменска – 2 автобуса «ПАЗ».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
транспорт

Все новости

В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор
22.09.2022 в 13:16
В Улан-Удэ на Гостиных рядах появится детская площадка с батутами
22.09.2022 в 12:53
Бурятия закупит автобусы для трех малых городов
22.09.2022 в 12:25
В Бурятии продолжат субсидировать пекарей
22.09.2022 в 12:20
В Улан-Удэ приведут в порядок внешний вид улицы Ербанова
22.09.2022 в 12:06
В августе годовая инфляция в Бурятии снизилась до 15%
22.09.2022 в 11:29
В Улан-Удэ бывший насильник оформил липовые кредиты на миллион рублей
22.09.2022 в 11:04
Коронавирус в Бурятии не буйствует, но не скучает
22.09.2022 в 10:59
Особенности доставки пенсии несовершеннолетних или недееспособных пенсионеров
22.09.2022 в 10:20
Комплексное обследование железнодорожных переездов ведется на ВСЖД
22.09.2022 в 09:56
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Бурятии возник ажиотажный спрос на рейс в Улан-Батор
Из-за повышенного спроса монгольская авиакомпания запустила дополнительный борт
22.09.2022 в 13:16
В Улан-Удэ на Гостиных рядах появится детская площадка с батутами
Вместе с фонтаном она станет центром притяжения для детей
22.09.2022 в 12:53
В Бурятии продолжат субсидировать пекарей
Благодаря господдержке в республике удается сдерживать цены на хлеб
22.09.2022 в 12:20
В Улан-Удэ приведут в порядок внешний вид улицы Ербанова
Хаотичному размещению рекламы придет конец
22.09.2022 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru