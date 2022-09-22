Бурятия закупит автобусы для трех малых городов

14 автобусов для городов Кяхта, Северобайкальск и Закаменск планируется приобрести в 2022 году. На эти цели Бурятии в числе других регионов ДФО выделены средства из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.- Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона, сделать поездки и места для прогулок и отдыха более комфортными, – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 19 сентября.14 новых автобусов распределят по трём городам: в Кяхту, Северобайкальск и Закаменск. Основная часть средств, выделенных на закупку автобусов поступила из федерального бюджета по Дальневосточной субсидии в рамках реализации Плана развития центров экономического роста Бурятии.- Бурятия направила предложения в Минвостокразвития России по модернизации и развитию городского пассажирского транспорта в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста республики. Предложение сформировано на основании заявок, поступивших от администраций Кяхтинского, Северо-Байкальского и Закаменского районов. Общая сумма, выделенная на покупку автобусов из федерального и республиканского бюджетов, составит 82 млн рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, все 14 автобусов закупят в этом году: для города Кяхты - 6 автобусов «ПАЗ» и 3 «ГАЗели», для Северобайкальска – 3 «ГАЗели» и для Закаменска – 2 автобуса «ПАЗ».Фото: пресс-служба правительства Бурятии