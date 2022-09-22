В Улан-Удэ перестала работать интерактивная карта движения пассажирского транспорта

Жители Улан-Удэ, которые сегодня вечером, направляясь домой, хотели посмотреть на своих компьютерах и мобильных гаджетах, где находится нужный им автобус, не смогли этого сделать. Сайт bus03.ru не работал.Точнее, сайт работал, карта города с улицами открывалась, но движущихся значков, которые символизируют передвижение автобусов или трамваев, не было. Люди пробовали выбирать функцию отображения конкретного маршрута, пробовали выбирать функцию «показать весь транспорт» - все было бесполезно. Мобильное приложение показывало аналогичную картину.Сотрудники данной навигационной системы, с которыми связался «Номер один», пояснили, что улан-удэнский транспорт не отображается из-за того, что в Москве решили провести работу по обновлению системы. Это довольно долгий процесс. Занимает не час и не два. Однако завтра навигационный ресурс будет работать в привычном ритме.Фото: «Номер один»