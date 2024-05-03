Отопительный сезон в Улан-Удэ закончится 10 мая

В Улан-Удэ отопительный сезон завершится 10 мая, сообщили в Комитете городского хозяйства. Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений.Также утверждены графики отключения горячей воды на летний период. Их мэрия города обещала обнародовать позже.Фото: мэрия Улан-Удэ