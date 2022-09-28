Общество 28.09.2022 в 10:20
Как прикрепиться к другой поликлинике?
Как быть, если сменили место жительства
Текст: Номер один
«Сменили место жительства. Как прикрепиться к поликлинике по новому адресу?»
Булат Жаргалович, г. Улан-Удэ
Граждане Российской Федерации имеют право сменить поликлинику по своему желанию. Прикрепляться к новой можно не больше одного раза в год, за исключением случаев переезда.
Для этого нужно:
- обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение;
- предоставить полис ОМС и паспорт.
Указывать причину смены поликлиники не надо.
Дать отказ в письменном виде могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет. Если получено согласие, то в течение нескольких дней гражданина прикрепят к новой поликлинике. Медицинскую карту доставят в новое учреждение без участия гражданина.
Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск? Нет, по полису обязательного медицинского страховании помощь окажут в любом государственном медучреждении на всей территории РФ.
Булат Жаргалович, г. Улан-Удэ
Граждане Российской Федерации имеют право сменить поликлинику по своему желанию. Прикрепляться к новой можно не больше одного раза в год, за исключением случаев переезда.
Для этого нужно:
- обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение;
- предоставить полис ОМС и паспорт.
Указывать причину смены поликлиники не надо.
Дать отказ в письменном виде могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет. Если получено согласие, то в течение нескольких дней гражданина прикрепят к новой поликлинике. Медицинскую карту доставят в новое учреждение без участия гражданина.
Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск? Нет, по полису обязательного медицинского страховании помощь окажут в любом государственном медучреждении на всей территории РФ.
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