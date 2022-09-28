Как прикрепиться к другой поликлинике?

Прикрепляться к новой можно не больше одного раза в год, за исключением случаев переезда.

Граждане Российской Федерации имеют право сменить поликлинику по своему желанию.- обратиться с письменным заявлением в выбранное медучреждение;- предоставить полис ОМС и паспорт.Указывать причину смены поликлиники не надо.Дать отказ в письменном виде могут только в случае, когда поликлиника уже перегружена и мест нет. Если получено согласие, то в течение нескольких дней гражданина прикрепят к новой поликлинике. Медицинскую карту доставят в новое учреждение без участия гражданина.Нужно ли прикрепляться к другой поликлинике на время поездки в командировку или отпуск? Нет, по полису обязательного медицинского страховании помощь окажут в любом государственном медучреждении на всей территории РФ.