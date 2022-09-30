Владыка Иосиф подарил Этнографическому музею коллекцию гармоней

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар Этнографическому музею народов Забайкалья старинные гармони. От лица музея принял подарок его директор Алексей Маладаев, сообщает сайт «Православная Бурятия».Владыка передал в дар музею из личной коллекции 10 старинных дореволюционных гармоней. Все они уникальны, разнообразны и занимательны — размерами, формой, манерой воспроизведения звуков и исполнения мелодий. Эти предметы в своё время были собраны ныне покойным Архимандритом Иннокентием – первым помощником Владыки Иосифа на протяжении многих лет.Алексей Маладаев поблагодарил митрополита Иосифа за такой подарок и выразил признательность за то, что владыка активно участвует в жизни Этнографического музея.Напомним, что в октябре прошлого года митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил Этнографический музей народов Забайкалья и передал музею из личной коллекции около двадцати пяти старинных предметов быта XIX — начала XX вв. В их числе гармонь, гусли, коромысло, бутыль, литой фрагмент печи, хитрый навесной замок и другое.Среди других проектов главы Бурятской митрополии РПЦ с музеями Бурятии – выставка, посвященная истории русского платка, проходившая в Музее истории Бурятии. В коллекции, которую собирал владыка, более 60 платков. Митрополит передал их в дар Национальному музею Бурятии. Платки коллекционные, памятные рассказывают об определенных событиях из жизни нашего Отечества: это 300-летие дома Романовых, 100-летие Бородинской битвы, коронации российских императоров и другие.А 19 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Музее истории им. М.Н. Хангалова открылась выставка «Азбука в открытках Елизаветы Бём», предоставленная митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом. На выставке посетители увидели более 250 открыток. Основная тема открыток Бём – крестьянские дети. В своих работах она изображала ребятню в образе богатырей, бояр, царей, нищих, к тому же наряды детей изображены с исторической достоверностью. На выставке представлены раритетные открытки конца XIX — начала XX вв. В их числе винтажные открытки, силуэтные открытки, экземпляры почтовых открыток. Автором открыток является Елизавета Меркурьевна Бём (1843–1914) – первая русская художница-иллюстратор.– музей под открытым небом паркового типа – относится к так называемым музеям – скансенам, на территорию которых перевезены с мест традиционного бытования и восстановлены историко-архитектурные памятники. Единый ансамбль под открытым небом вкупе с природным ландшафтом создают подлинную и многообразную картину жизни и быта эвенков, сойотов, бурят и русских XIX – начала XX вв. Экспонаты показаны в подлинной среде их бытования и типичном окружении, хотя и перевезены сюда из разных мест.Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru