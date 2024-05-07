В Бурятии прощаются с погибшим отцом десяти детей

Сегодня в селе Нижняя Иволга прощаются с 59-летним Анатолием Ринчиновым. Он погиб в ходе спецоперации, два дня не дожив до своего 60-летия.Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», Анатолий Ринчинов родился 16 января 1964 года в Закаменске. Окончил Петропавловскую среднюю школу, где учился на отлично и был одним из лучших учеников. После школы Анатолий был призван на срочную службу в армию, служил в Приморском краеАнатолий Ринчинов добровольно подписал контракт с Министерством обороны и ушел на СВО. 14 января 2024 года погиб под артиллерийским огнём противника, проявив стойкость и мужество.«Анатолий Цыденович был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. У него осталось много друзей и боевых товарищей. Его семья проживала в селе Хойтобэе. Он был любящим отцом десятерых детей», - сообщили в чате.Фото: «Иволга-инфо.24/7»