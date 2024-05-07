Житель Бурятии Алексей Халмакшинов удостоен звания Герой Труда Российской Федерации

Указом главы государства почетное звание Герой Труда Российской Федерации присвоено работнику АО «Разрез Тугнуйский» Алексею Юденичу Халмакшинову, сообщили в правительстве Бурятии.

Алексей около 40 лет работает на предприятии. Ежегодно экипажем машины под его бригадирством транспортируется более 9 000 тысяч тонн-километр горной массы. В июне 2023 года им побит мировой рекорд по перевозке горных масс, ее объем составил 46 603,62 м3.

Алексей Халмакшинов - профессионал своего дела. Высокий уровень знаний, большой практический опыт работы и доброе отношение к людям позволили войти в состав лучших наставников по практическому обучению молодых специалистов.

Свой опыт он передал не одному десятку молодых работников, которые достойно представляют Тугнуйский разрез.





Фото: правительство Бурятии