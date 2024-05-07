Общество 07.05.2024 в 11:39

Житель Бурятии Алексей Халмакшинов удостоен звания Герой Труда Российской Федерации

Вот уже почти 40 лет он работает на Тугнуйском разрезе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Бурятии Алексей Халмакшинов удостоен звания Герой Труда Российской Федерации

Указом главы государства почетное звание Герой Труда Российской Федерации присвоено работнику АО «Разрез Тугнуйский» Алексею Юденичу Халмакшинову, сообщили в правительстве Бурятии.

Алексей около 40 лет работает на предприятии. Ежегодно экипажем машины под его бригадирством транспортируется более 9 000 тысяч тонн-километр горной массы. В июне 2023 года им побит мировой рекорд по перевозке горных масс, ее объем составил 46 603,62 м3.

Алексей Халмакшинов - профессионал своего дела. Высокий уровень знаний, большой практический опыт работы и доброе отношение к людям позволили войти в состав лучших наставников по практическому обучению молодых специалистов. 

Свой опыт он передал не одному десятку молодых работников, которые достойно представляют Тугнуйский разрез.


Фото: правительство Бурятии

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