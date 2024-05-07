Сегодня в России состоится инаугурация президента

Сегодня, 7 мая, в 12:00 часов (по московскому времени) Владимир Путин официально вступит в должность после принесения присяги в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

После чего председатель Конституционного суда вручит главе государства символы власти: штандарт и знак президента. Церемония завершится речью, артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.

Напомним, что ранее на выборах Владимир Путин по итогу подсчета голосов победил с результатом 87,28%.

Увидеть инаугурацию президента можно на главных федеральных каналах страны.

Фото: kremlin.ru